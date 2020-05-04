Житель Красноярского края зарезал врача во время конфликта и лег спать

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04.05.2020, 8:30, Разное

В Красноярском крае задержали мужчину, который обвиняется в убийстве знакомой, работавшей медиком. Об этом рассказали в СК по региону.
По имеющимся данным, между 33-летним подозреваемым и женщиной произошел конфликт, в процессе которого житель Минусинского района несколько раз ударил медицинского сотрудника по телу, а потом взял в руки нож, которым зарезал оппонентку. Следователи выяснили, после этого житель не ушел из квартиры, а лег спать. Утром он позвонил в правоохранительные органы и пояснил об убийстве.

Подозреваемый задержан, против него открыто уголовное дело. Ему грозит наказание в виде тюремного срока до 15 лет.



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