Астрономы обнаружили источник радиосигнала во Млечном Пути

04.05.2020, 8:20, Новости дня

Канадские исследователи проекта CITE объявили, что зафиксировали быстрый радиовсплеск, произошедший в нашей галактике. Специалисты надеются, что эти данные помогут объяснить этот загадочный феномен, который ранее наблюдался только за пределами Млечного Пути, пишет Newsweek.



Reuters

Астрономы обнаружили радиосигнал, исходящий от источника во Млечном Пути, пишет Newsweek.

Сигнал представляет собой быстрый радиовсплеск (FRB). Обычно такие яркие вспышки длятся миллисекунды и, по всей видимости, исходят из дальнего космоса. Поскольку они недолговечны, их часто идентифицируют только после записи в спутниковых данных.

Первые быстрые радиовсплески были зафиксированы десять лет назад. С тех пор учёные пытались выяснить причину их возникновения.

Выдвигались предположения, что они возникали в результате катаклизмов, например, столкновения двух нейтронных звёзд или распада чёрной дыры. Но эти гипотезы оказались под вопросом, когда был обнаружен повторяющийся FRB.

Черная дыра может разрушиться только один раз. Поэтому, когда сигнал повторился, учёные поняли: либо у этого феномена существует другое объяснение, либо такие всплески может производить не один источник.

В последние годы появилась международная группа ученых, которая пытается раскрыть тайну FRB. Сотрудничество привело к открытию большего количества быстрых радиовсплесков. Но до недавнего времени обнаружить подобной сигнал в нашей галактике не удавалось.

На этой неделе команда канадских учёных, участвующая в проекте CITE, объявила об обнаружении яркого радиовсплеска со стороны активного магнетара Млечного Пути, обозначаемого как SGR 1935 + 2154. Это тип нейтронной звезды, который, как считается, обладает чрезвычайно мощным магнитным полем.

Открытие является предварительным, и исследователям потребуется проанализировать всплеск, чтобы подтвердить свои выводы. Однако, если они верны, то это будет первый FRB, пришедший из нашей собственной галактики.

Результаты исследования высоко оценили другие эксперты, изучающие быстрые радиовсплески. Старший научный сотрудник Нидерландского института радиоастрономии Джейсон У. Т. Хессельс заявил Newsweek, что открытие его канадских коллег стало «прорывом в этой области».

«Теперь мы располагаем прямым доказательством того, что известный галактический магнетар произвел радиовсплеск, который по яркости приближается к некоторым известным внегалактическим источникам FRB, — сообщил учёный. — Фактически гарантируется, что некоторые источники FRB должны быть, по аналогии, разрушающимися магнетарами. Но ключевым остаётся вопрос: все ли FRB являются разрушающимися магнетарами, или они происходят из множества различных источников?»

По словам Хесельса, также интересно то, что исследователи одновременно обнаружили рентгеновскую вспышку. Поскольку это помогает показать, сколько энергии было выпущено во время быстрого радиовсплеска.

Директор исследовательского центра SETI, который занимается поиском цивилизаций, Эндрю Симон также назвал результаты канадских учёных «очень захватывающими». Он заявил, что один из важных вопросов о FRB — источник их происхождения. По его словам, если результаты подтвердятся, это будет «убедительным доказательством» того, что некоторые сигналы возникают из магнетаров.

«Тем не менее, детальная связь между магнетарами и появлением быстрых радиовсплесков всё равно ставит перед нами нерешённые вопросы. Почему только некоторые магнетары производят FRB? Что вызывает повторение, которое мы видим у определенных источников FRB? Существует ли второй или третий источник одноимпульсных FRB, независимых от модели магнетаров? Ответ на эти вопросы потребует большего количества наблюдений, но знание того, что источники, такие как SGR 1935 + 2134, могут генерировать чрезвычайно яркие радиоимпульсы, даёт очень полезную подсказку относительно того, в каком направлении нам нужно смотреть», — отметил Симон.