Названы симптомы тревоги, которые можно спутать с коронавирусом

04.05.2020, 8:09, Разное

В период пандемии COVID-19 среди населения планеты распространены панические настроения. Медики из Великобритании рассказали, что нередко физические проявления тревоги некоторые люди путают с коронавирусом, и объяснили, как можно отличить эти состояния.

Все симптомы недуга в случае тревоги полностью исчезают, если человеку удается совладать со своими эмоциями. Переживания могут спровоцировать одышку, но при восстановлении дыхания она сразу уходит. При коронавируса, объяснили медики, больной ощущает стеснение в области груди, и ему кажется, будто он не может сделать глубокий вдох. Такая одышка развивается по нарастающей и требует обращения к врачам.

Повышенная тревожность негативно отражается на функционировании пищеварительной системы, у человека возникают боли в животе, запор или диарея. Подобные сбои наблюдаются у инфицированных COVID-19, но они сопровождаются сухим кашлем и повышенной температурой.

В случае тревоги, как и при коронавирусе, может учащаться сердцебиение. Однако в первом случае справиться с этим помогут дыхательные упражнения. Характерный для COVID-19 симптом – боль в мышцах проявляется и при стрессе, но во время болезни к нему прибавляются повышение температуры и кашель.

Человека «бросать в жар» может как при коронавирусе, так и при тревожности. Чтобы удостовериться в отсутствии инфекции, медики советуют выйти в прохладное место и постараться расслабиться. Если жар сопровождается температурой, превышающей показатель в 37,7, необходимо срочно обратиться к врачу.