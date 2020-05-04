Определено влияние глобального потепления на появление новых вирусов

04.05.2020, 8:08, Новости дня

Ухудшение климатической обстановки и глобальное потепление приведут к возникновению неизвестных ранее вирусов, сообщила магистр экологии и природопользования, биоэколог Лидия Беляева.

В интервью «Известиям» она напомнила, что глобальное потепление приводит к таянию ледников.

«Вместе с ними могут оттаивать вирусы и споры микроорганизмов, образовавшиеся много лет назад. И неизвестно сможет ли человеческий организм оказать им сопротивление», – отметила Беляева.

Она добавила, что в природе существует много разновидностей вируса, которые еще прячутся от человека в организмах животных.

В свою очередь аллерголог-иммунолог Ольга Пащенко отметила, что загрязнение водоемов и почвы отходами человеческой деятельности ведет к попаданию в организм токсичных веществ. Следствием становится увеличение риска аллергических и аутоиммунных реакций, уязвимости к вирусам и патогенам.

Ранее во Всемирной метеорологической организации (ВМО) сообщили, что в 2020-2024 годах средняя температура на планете может достичь рекордных значений.