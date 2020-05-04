“Еще при жизни Шредера Крым непременно вернется в лоно матери-Украины”. Посол Украины в Германии предложил экс-канцлеру пари

04.05.2020, 8:06, Новости дня

Призыв бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера снять санкции с России является лучшим доказательством того, что они работают. Такое мнение в комментарии “Укринформу” высказал посол Украины в ФРГ Андрей Мельник.

“Чем громче господин Шредер и другие лоббисты милитаристской Москвы на каждом углу вопят о том, что введенные против России санкции являются якобы “бессмысленными”, тем более очевидным становится для немецкой общественности тот неоспоримый факт, что санкции ЕС и США прекрасно действуют и чрезвычайно больно бьют в самое сердце и без того хилой российской экономики, а следовательно и политического руководства”, – заявил Мельник.

Он назвал призывы Шредера “криком отчаяния”.

Украинский посол высказал мнение, что экс-канцлер, который является руководителем совета директоров государственной компании “Роснефть” и председателем совета акционеров Nord Stream AG, вероятно, получает “незначительное вознаграждение за свои циничные услуги по отбеливанию кровавой войны России”, однако ему так и не удалось пробить “глухую стену мощной солидарности федерального правительства Германии и всего немецкого общества по несокрушимой поддержке Украины”.

В ответ на заявление Шредера, что Крым никогда не вернется в состав Украины, Мельник предложил ему пари:

“А что касается бесстыдного тезиса господина Шредера о том, что “ни один российский президент никогда не отдаст Украине Крым”, то хотелось бы объявить этому 76 летнему экс-политику и топ-лоббисту Кремля своеобразное пари: еще при его жизни Крым непременно вернется в лоно матери-Украины. Это так так же очевидно, как и то, что солнце встает на Востоке и садится на Западе”, – добавил Мельник.

В интервью изданию Tagesspiegel Шредер назвал антироссийские санкции бессмысленными и высказал мнение, что они должны быть отменены. Экс-канцлер ФРГ считает, что санкции не заставят Россию вернуть Крым Украине. По его мнению, ни один российский президент на это не пойдет.

Шредер был главой правительства Германии с 1998-го по 2005 год. В 2006 году возглавил комитет акционеров компании Nord Stream AG, управляющей российским газопроводом “Северный поток”. С 2016 года руководит компанией Nord Stream 2 (оператор строительства одноименного газопровода). В сентябре 2017 года стал председателем совета директоров “Роснефти”.

В 2019 году Шредер говорил, что украинский Крым Россия аннексировала законно.

Канцлер Германии Ангела Меркель признавалась, что ее огорчает карьера Шредера в компании, находящейся в европейском санкционном списке.

25 марта 2020 года министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в телефонном раз.говоре с главой МИД Дании Йеппе Кофодом заявил, что Россия пытается манипулировать пандемией и призвать к снятию санкций под прикрытием гуманитарных соображений.

26 марта президент России Владимир Путин предложил ввести мораторий на экономические санкции в рамках борьбы с пандемией коронавируса в мире.

3 апреля Украина заблокировала попытку России провести в Генассамблее ООН резолюцию, которая создала бы условия для смягчения антироссийских санкций.