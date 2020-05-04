На Донбассе украинский военный получил ранения, еще трое – боевые травмы

04.05.2020, 8:06, Новости дня

За прошедшие сутки боевики на Донбассе 11 раз нарушили режим прекращения огня. Вследствие вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения и трое – боевые травмы, сообщает пресс-центр штаба ООС на своей странице в Facebook.

Представители незаконных вооруженных формирований обстреливали позиции украинских военных из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

“Наши военнослужащие решительно ответили на все вражеские обстрелы и продолжают контролировать противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия прекращения огня. Подразделения Объединенных сил всегда готовы немедленно реагировать на любые угрозы со стороны оккупантов”, – говорится в сообщении.

Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки “Восток” боевики открывали огонь вблизи Широкино, Богдановки, Авдеевки, Каменки, Пищевика, Старогнатовки.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки “Север” – в районе Орехово и Крымского.

По данным разведки, 3 мая украинские военнослужащие уничтожили одного российского оккупанта и по меньшей мере одного ранили.

С начала новых суток вооруженные формирования РФ обстреляли силы ООС в районе Крымского. Без потерь с украинской стороны.

Случаев коронавирусной инфекции среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано, добавили в штабе.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

9 декабря 2019 года в Париже состоялся первый за три года саммит лидеров “Нормандской четверки” – Украины, Франции, Германии и России – по поводу урегулирования ситуации на Донбассе. Стороны среди прочего договорились до конца года согласовать полное прекращение огня.

Тогдашний глава МИД Украины Вадим Пристайко сообщил, что участники трехсторонней контактной группы во время переговоров 18 декабря не смогли согласовать дату нового перемирия и договорились продлить режим прекращения огня, объявленный в июле.