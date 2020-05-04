Крупное исследование: Депрессия действительно увеличивает риск деменции

04.05.2020, 8:05, Разное

У женщин и мужчин, которые страдают от депрессии, вероятность развития деменции гораздо выше, чем у их сверстников без депрессии. Это подтвердило крупнейшее шведское исследование, опубликованное в журнале PLoS Medicine. Повышенный риск деменции может сохраняться десятилетиями, хоть и ослабевает со временем.

Ученые проанализировали данные 119386 жителей Швеции в возрасте старше 50 лет, которые страдали от депрессии. Они сопоставили их с данными равного количества людей без этого диагноза.

Авторы выявили, что в течение среднего периода наблюдения (более 10 лет) деменция развилась у 5,7% людей с депрессией. Это более чем в два раза превышало показатели людей без депрессии – 2,6%.

Вероятность развития деменции у людей в первые шесть месяцев после установления диагноза депрессии была в 15 раз выше, чем у их сверстников без депрессии. Этот показатель быстро уменьшался со временем, но не утрачивал значимости даже через 20 лет.

Параллельно исследователи изучили 25322 пары однополых сиблингов (братьев или сестер) в возрасте старше 50 лет, у одного из которых была депрессия, а у другого – не было. У брата или сестры с депрессией в первые шесть месяцев после установления этого диагноза более чем в 20 раз чаще развивалась деменция. Снова, этот риск снижался со временем, но все еще сохранялся в течение более 20 лет.

Ученые выявили, что при тяжелой депрессии риск деменции выше, чем при ее легкой форме. Также они отметили более сильную связь депрессии с сосудистой деменцией.

«Это обсервационное исследование, которое не показывает причинно-следственной связи. Если у вас диагностирована депрессия, это не значит, что у вас обязательно будет деменция», – успокоил ведущий автор исследования Питер Нордстрем (Peter Nordstrom), профессор гериатрии из Университета Умео.