 

Мбаппе хочет денег. Француз готов остаться в “Пари Сен-Жермен”

04.05.2020, 8:00, Новости дня

Темнокожий нападающий футбольной сборной Франции и "Пари Сен-Жермен" Килиан Мбаппе выразил готовность остаться в клубе, несмотря на более чем пристальный интерес к его фигуре со стороны мадридского "Реала". Правда, при это футболист настаивает на повышении зарплаты до уровня другой звезды "ПСЖ" Неймара.

Бразилец, который перебрался в Париж из "Барселоны" за рекордные 222 млн евро, получает от арабских владельцев "ПСЖ" самую большую еженедельную заработную плату в 683 тыс. евро в неделю, напоминает британская Daily Mail. 21-летний Мбаппе просит ровно столько же.

На этих условиях француз готов остаться на родине, хотя выплата по предполагаемому новому контракту будет превышать нынешнюю зарплату Мбаппе почти вдвое. Тем не менее, боссы "ПСЖ", скорее всего, пойдут на сделку. На стороне Мбаппе – молодость, креативность на поле и сдержанность. Он не давит на руководителей, в отличие от Неймара, который все время в "ПСЖ" собирается перебраться в другой клуб.



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