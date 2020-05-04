12 стран мира с самой высокой долей удаленных сотрудников

04.05.2020, 8:00, Новости дня

Во время эпидемии коронавируса многие люди работают удаленно, выполняя свои рабочие обязанности из дома. Однако не каждую работу можно выполнять из дома, и количество таких профессий отличается в разных странах.

В своем отчете Джонатан Дингел и Брент Нейман из Чикагского университета проанализировали долю профессий, представители которых имеют возможность работать удаленно в разных странах. Прежде всего, эксперты проанализировали рынок труда в самых развитых странах мира.

Этот анализ стал частью их масштабной работы, в которую вошел также анализ того, в каких американских городах больше всего сотрудников имеют возможность работать из дома.

В результате исследования, эксперты пришли к выводу о том, что чем ниже ВВП на душу населения в стране, тем меньшее количество профессий в стране относятся к числу тех, по которым можно работать удаленно.

Ниже мы расскажем о 12 странах мира с самыми высокими показателями ВВП на душу населения, в которых наибольшее число работников могут выполнять свои рабочие функции, находясь дома.

Люксембург

Люксембург — одна из богатейших стран Европы с высочайшим уровнем жизни. В городе Люксембург располагаются многие организации ЕС. Благодаря выгодным условиям и офшорной зоне в столице размещены около 1000 инвестиционных фондов и более 200 банков. По данным на 2018 год, в стране проживает более 600 тысяч человек. Как отмечают составители рейтинга, 53.4% работников в стране могут выполнять свои рабочие функции из дома.

Швейцария

Швейцария — одна из самых развитых стран мира, с самым высоким номинальным богатством взрослого населения и восьмым по величине ВВП на душу населения. По данным на 2019 год, в стране проживает более 8,5 миллионов человек. Как отмечают составители рейтинга, 44,9% работников в стране могут выполнять свои рабочие функции из дома.

Швеция

Швецию характеризует диверсифицированная и конкурентоспособная экономика. По данным на 2019 год, в стране проживает более 10 миллионов человек. ВВП на душу населения, по данным на 2019 год, составляет 54 474 долларов. Как отмечают составители рейтинга, 44,2% работников в стране могут выполнять свои рабочие функции из дома.

Норвегия

Норвегия — крупнейший производитель нефти и газа в Северной Европе.

В стране также развиты такие отрасли, как машиностроение, рыбообрабатывающая и химическая промышленность.

По данным на 2020 год, в стране проживает более 5,3 миллионов человек. ВВП на душу населения, по данным на 2018 год, составляет 74 940 долларов. Как отмечают составители исследования, 41.7% работников в стране могут выполнять свои рабочие функции из дома.

Исландия

В стране активно развиваются биотехнологии, туризм, банковский бизнес, информационные технологии. Также эта страна является лидером по использованию возобновляемой энергии. По данным на 2019 год, в стране проживает более 357 тысяч человек. ВВП на душу населения, по данным на 2017 год, составляет 70,3 тыс долларов. Как отмечают составители исследования, 41,6% работников в стране могут выполнять свои рабочие функции из дома.

США

Соединённые Штаты — высокоразвитая страна, обладающая первой экономикой мира по номинальному ВВП и второй по ВВП (ППС). Экономика характеризуется преобладанием сферы услуг и экономики знаний, при этом, производственный сектор страны остаётся вторым по величине в мире. Согласно исследованию, 41,6% работников в стране могут выполнять свои рабочие функции из дома.

Нидерланды

Нидерланды имеют современную высокоразвитую постиндустриальную экономику. Среди на более развитых отраслей промышленности – нефтехимия, машиностроение, электроника. По данным на 2019 год, в стране проживает более 17 миллионов человек. ВВП на душу населения — 48 458,9 долларов. Как отмечают составители рейтинга, 41,5% работников в стране могут выполнять свои рабочие функции из дома.

Дания

Дания — индустриально-аграрная страна с высоким уровнем развития.

По оценкам за 2020 год, в стране проживает более 5.8 миллионов человек. ВВП на душу населения составляет 56 444 долларов. Как отмечают составители рейтинга, 41.4% работников в стране могут выполнять свои рабочие функции из дома.

Ирландия

В стране активно развиваются такие сектора, как IT, фармацевтика, телекоммуникации и здравоохранение. Ирландия привлекает международных инвесторов, а в самой стране расположены штаб-квартиры многих крупных международных компаний. По оценкам за 2019 год, в стране проживает почти 5 миллионов человек. ВВП на душу населения — 76 098 долларов. Как отмечают составители рейтинга, 38.7% работников в стране могут выполнять свои рабочие функции из дома.

Германия

Германия – мировой лидер в промышленном и технологическом секторах. По данным за 2018 год, ВВП на душу населения составляет 48 264 долларов. Всего в стране проживает более 83 миллионов человек. Как отмечают составители исследования, 36,7% работников в стране могут выполнять свои рабочие функции из дома.

Австрия

Австрия – развитая европейская страна с сильной экономикой. Население страны достигает почти 9 миллионов человек. По данным за 2018 год, ВВП на душу населения составляет 51 509

долларов. Как отмечают составители отчета, 36,7% работников в стране могут выполнять свои рабочие функции из дома.

ОАЭ

ОАЭ – страна, экономика которой строится вокруг добычи нефти и газа. Помимо этого, страна является крупным центром мировой торговли и туризма. По оценкам за 2019 год, в стране проживает почти 10 миллионов человек. ВВП на душу населения, по данным за 2018 год, составляет 69 896 долларов. Составители отчета отмечают, что 28,9% работников могут выполнять свои рабочие функции из дома.