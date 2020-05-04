 

ЦСКА вошел в Топ-10 рейтинга самых красивых логотипов мира

04.05.2020, 8:00, Новости дня

Логотип московского футбольного клуба ЦСКА был включен в список самых красивых эмблем мира по версии испанской спортивной газеты Marca. Столичные "армейцы" расположились на итоговом девятом месте рейтинга.

По ходу голосования логотип красно-синих шел в тройке лидеров, однако удержать набранный темп не смогла. По завершении опроса болельщиков ЦСКА набрал 42 тысячи голосов, чего хватило только для попадания в Топ-10.

Первое место заняло графическое изображение клуба "Аль-Ахли" из Саудовской Аравии, набравшее 3,1 миллиона голосов. Следом расположился логотип марокканского "Раджа Касабланка" (3 млн) и бразильского "Флуминенсе" (169,1 тысяча).

Также в десятку вошли эмблемы мадридского "Реала" (134,1 тыс.), "Фенербахче" (76,4 тыс.), "Ливерпуля" (75,8 тыс.), "Барселоны" (74,9 тыс.), чилийского "Коло-Коло" (66,8 тыс.) и "Бешикташа" (34,4 тыс.).



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

02.04 / Дело Шеремета. Суд продлил арест подозреваемой Кузьменко

01.05 / Сотрудников Росимущества в Крыму задержали при получении взятки

11.04 / Кроссовер Chevrolet Traverse выйдет в 2021 году

03.04 / Воробьев пообещал «не жестить» со спецпропусками в Подмосковье

21.04 / У курсантов Военного университета нашли коронавирус

30.03 / На Украине завели дело из-за видео с продажей должностей братом главы офиса Зеленского

14.04 / Арахамия заявил, что повестка внеочередного заседания Рады – “секрет фирмы”

27.03 / Умер 78-летний активист Евромайдана Пасечник, которого в 2014-м избили беркутовцы

30.04 / Коронафейки: разоблачение слухов и сфабрикованных видео

08.04 / При пожаре в доме престарелых на западе Москвы погибли двое

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска