ЦСКА вошел в Топ-10 рейтинга самых красивых логотипов мира

04.05.2020, 8:00, Новости дня

Логотип московского футбольного клуба ЦСКА был включен в список самых красивых эмблем мира по версии испанской спортивной газеты Marca. Столичные "армейцы" расположились на итоговом девятом месте рейтинга.

По ходу голосования логотип красно-синих шел в тройке лидеров, однако удержать набранный темп не смогла. По завершении опроса болельщиков ЦСКА набрал 42 тысячи голосов, чего хватило только для попадания в Топ-10.

Первое место заняло графическое изображение клуба "Аль-Ахли" из Саудовской Аравии, набравшее 3,1 миллиона голосов. Следом расположился логотип марокканского "Раджа Касабланка" (3 млн) и бразильского "Флуминенсе" (169,1 тысяча).

Также в десятку вошли эмблемы мадридского "Реала" (134,1 тыс.), "Фенербахче" (76,4 тыс.), "Ливерпуля" (75,8 тыс.), "Барселоны" (74,9 тыс.), чилийского "Коло-Коло" (66,8 тыс.) и "Бешикташа" (34,4 тыс.).