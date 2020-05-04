 

Покупатели Xiaomi Mi Art TV на 65 дюйма получат в подарок 32-дюймовый Mi Art TV 4S

04.05.2020, 7:53, Разное

Китайская компания Xiaomi запустила акцию, которая затронула вышедший один год назад телевизор Mi Art TV на 65 дюймов. Те, кто купит аппаратуру, получат в подарок ту же модель на 32 дюйма.
Несмотря на то, что телевизор Xiaomi Mi Art TV вышел один год назад, устройство хорошо выделяется и сейчас благодаря интересному дизайну и тонкому корпусу. Эффект новизны прошел, не исключается, что руководители знаменитого китайского бренда решили снова напомнить многочисленным потребителям о телевизоре, запустив маркетинговую акцию.

Соответствующее предложение действует на территории Китая по 5 августа включительно. Все покупатели Mi Art TV на 64 дюйма получат абсолютно бесплатно второй аналогичный девайс на 32 дюйма. По нынешнему курсу стоимость Mi Art TV составляет 990 долларов США, а модели 4S – 130 долларов, поэтому акция компании довольно интересная.



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