 

ЦИК Казахстана прекратил полномочия депутата Дариги Назарбаевой

04.05.2020, 7:48, Новости дня

Принято постановление о прекращении полномочий депутата Сената Казахстана Дариги Назарбаевой, сообщил ЦИК Казахстана.

Постановление принято на заседании ЦИК страны 4 мая, передает ТАСС.

Полномочия Назарбаевой прекращены на основании указа президента, передает РИА «Новости».

Напомним, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о прекращении полномочий Назарбаевой.

Политолог Андрей Грозин в разговоре с газетой ВЗГЛЯД раскрыл подоплеку отставки.

В Госдуме назвали отставку дочери Назарбаева «громом среди ясного неба».



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