ЦИК Казахстана прекратил полномочия депутата Дариги Назарбаевой
04.05.2020, 7:48, Новости дня
Принято постановление о прекращении полномочий депутата Сената Казахстана Дариги Назарбаевой, сообщил ЦИК Казахстана.
Постановление принято на заседании ЦИК страны 4 мая, передает ТАСС.
Полномочия Назарбаевой прекращены на основании указа президента, передает РИА «Новости».
Напомним, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о прекращении полномочий Назарбаевой.
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