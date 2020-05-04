“Ухожу из этой профессии”: Юлия Пересильд рассказала о начале актерской карьеры

04.05.2020, 7:30, Разное

Юлия Пересильд является успешной и востребованной актрисой отечественного кинематографа, однако так было не всегда. Звезда фильма “Битва за Севастополь” пояснила о начале своей карьеры и о том, как хотела уйти из профессии.

Во время карантина Юлия Пересильд старается как можно чаще появляться в эфире, чтобы пообщаться с поклонниками и порадовать публику успехами подрастающих дочерей. Недавно актриса решила откровенно рассказать, какие трудности она испытывала задолго до того, как стала знаменитой. Роли давались Пересильд непросто, ведь она постоянно чувствовала неуверенность в себе, считая, что всем мешает.

Одну из первых ролей актриса сыграла вместе с Евгением Мироновым в “Женитьбе Фигаро”, спектакль состоялся в Театре Наций. По словам Вадима Верника, перед ним была будущая звезда, однако у Юлии Пересильд не было такого ощущения. “Готовилась к тому, что после премьеры я ухожу из профессии”, – признается актриса. Ей казалось, она только “портит жизнь” коллегам: “Чувствовала себя наитупейшей коровой”.



Взглянуть на себя по-новому Пересильд помог Кирилл Серебрянников. После репетиций он пригласил коллегу в ресторан, где поблагодарил ее за то, что пытается выполнить все задания на сцене и внимательно слушает советы, чем очень помогает режиссеру. Это вдохновило актрису и дало возможность поверить в собственные силы.



На сегодняшний день в фильмографии знаменитости – более 55 проектов, в большей части которых 35-летняя Юлия Пересильд сыграла главные роли. Она – обладательница премии “Золотой Орел” и лауреат международного кинофестиваля в номинации “Лучшая женская роль”. Актерскую деятельность избранница Алексея Учителя успевает совмещать с воспитанием дочерей Анны и Марии, которые очень хотят проявить себя в качестве актрис.