Открыт официальный аккаунт смартфона Xiaomi Mi Mix 4

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04.05.2020, 7:30, Разное

Китайская фирма Xiaomi запустила официальный аккаунт нового смартфона Mi Mix 4. Гаджет получит от разработчиков экран с частотой 144 Гц.
Если прежде в интернете появлялась информация о предстоящем мобильном аппарате Xiaomi mi Mix 4, и она оказывалась фейковой, то теперь китайская корпорация сама выступила с новостью о смартфоне. В популярной социальной сети Weibo она открыла учетную запись Mi Mix, достоверность которой подтверждается администрацией. Об этом же говорит голубая палочка верификация на изображении пользователя.

Официальных данных о новом смартфоне Mi Mix 4 пока нет. Согласно предварительным сведениям, на рынке появится девайс с дисплеем с частотой обновления 144 Гц и быстрой зарядкой мощностью 100 Вт. В серии может оказаться также смартфон Mi Mix 4 Pro. Официальная премьера намечена на вторую половину нынешнего года.



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