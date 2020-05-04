Трамп назвал «самое страшное наказание» для Китая

04.05.2020, 7:30, Новости дня

Глава американского государства Дональд Трамп рассказал, каким может быть «самое страшное наказание» для Китая за сокрытие информации о коронавирусе.

Отвечая на вопрос о возможном повышении пошлин на китайские товары, Трамп заявил, что такой шаг – «самое страшное наказание».

По версии Трампа, идет «сложная игра», сравнимая с «шахматами или покером», передает «Интерфакс» со ссылкой на Fox News.

«И это не шашки», – сообщил он.

Напомним, Трамп считает, что в Китае «совершили ужасную ошибку и не хотели ее признать», пытались «ее скрыть, пытались загасить это, как огонь». Трамп собрался выяснить, почему Китай не остановил распространение COVID-19.