 

Трамп назвал «самое страшное наказание» для Китая

04.05.2020, 7:30, Новости дня

Глава американского государства Дональд Трамп рассказал, каким может быть «самое страшное наказание» для Китая за сокрытие информации о коронавирусе.

Отвечая на вопрос о возможном повышении пошлин на китайские товары, Трамп заявил, что такой шаг – «самое страшное наказание».

По версии Трампа, идет «сложная игра», сравнимая с «шахматами или покером», передает «Интерфакс» со ссылкой на Fox News.

«И это не шашки», – сообщил он.

Напомним, Трамп считает, что в Китае «совершили ужасную ошибку и не хотели ее признать», пытались «ее скрыть, пытались загасить это, как огонь». Трамп собрался выяснить, почему Китай не остановил распространение COVID-19.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

29.04 / Вирусолог оценил прогнозы по коронавирусу в России

26.04 / Минобороны уточнило число заразившихся военных и гражданских служащих

17.04 / Собянин не исключил ужесточения ограничительных мер в Москве

29.04 / Португалия готова принять гонки “Формулы-1” уже в июне

24.04 / Ростуризм предложил ввести многократные визы для иностранцев

07.04 / Израиль описал церемонию схождения Благодатного огня в условиях коронавируса

26.04 / Магнитка намерена переманить Пашнина из “Салавата” за 45 млн рублей

05.04 / Доктор Комаровский описал свои действия в случае заражения коронавирусом

17.04 / Африканцы подвергаются гонениям в Китае из-за коронавируса

15.04 / ЛГБТ-организация подала в суд на патриарха Филарета, который называл причиной COVID-19 однополые браки

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска