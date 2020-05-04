В Башкирии пьяный водитель Mazda спровоцировал смертельное ДТП

04.05.2020, 7:30, Разное

Около полуночи 3 мая в Башкирии в результате столкновения Mazda с ВАЗ-2108 погиб 25-летний мужчина, еще два человека получили тяжелые травмы. Согласно освидетельствованию, водитель иномарки был нетрезв.

Смертельная авария, как уточняют в ГИБДД РБ, произошла на территории Стерлитамакского района. Легковые автомобили, следовавшие в попутном направлении, столкнулись на 8-м километре трассы Стерлитамак-Стерлибашево.

В ДТП серьезные травмы получили 21-летняя девушка, сидевшая за рулем «восьмерки», и ее пассажир. Еще один человек, находившийся на заднем сидении отечественной машины, погиб. 33-летний водитель Mazda 6, как показало освидетельствование, управлял автомобилем в нетрезвом виде. Правоохранители установили, что ранее его лишали прав именно за подобное нарушение.

Обстоятельства трагедии выясняются.