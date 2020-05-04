«Морячок Роберт»: Самая страшная одержимая кукла в истории

04.05.2020, 7:19, Разное

При слове "проклятая кукла" или "одержимая кукла" большинство людей вспомнят про Аннабель и не удивительно, про нее в последние годы вышло целых три фильма ужасов.

Однако Аннабель далеко не самая страшная одержимая кукла в истории, ей является "Морячок Роберт", при этом скорее всего вы про него даже и не слышали.

Согласно легенде, все началось где-то в начале 1900-х годов, когда в городе Ки-Уэст, штат Флорида (США) жил богатый доктор по фамилии Отто. Однажды он привез с Багамских островов несколько "слуг", а точнее самых настоящих рабов, с которыми обращался строго и которые без устали работали в его доме и на участке.

У этого доктора было двое детей – сын Роберт Юджин Отто и дочь чуть помладше. Когда девочке было 4 года одна из карибских служанок подарила ей самодельную куклу в виде морячка, сделанную из ткани, набитой соломой и опилками. В высоту кукла достигала метра и по параметрам походила под маленького ребенка (Паранормальные новости – paranormal-news.ru).

Волосы у Роберта были особенно необычными, ходят устойчивые слухи, что они изначально были сделаны из настоящих человеческих волос, а позже заменены синтетической шерстью.

Считается, что служанка, которая сшила эту куклу и подарила ее ребенку, была на самом деле колдуньей вуду и эта кукла была заколдована ею, чтобюы отомстить жестокому хозяину. Для этой цели она зашила куда-то внутри куклы так называемый камень души. Этот камень был способен забрать душу у человека.

Вскоре после этого подарка маленькая девочка умерла и игрушка перешла к ее брату Роберту. Она ему очень понравилась с первого взгляда и он везде стал таскать игрушку, дав ей свое собственное имя Роберт Юджин и требуя чтобы все прочие тоже так называли ее. Позже, чтобы разделять свое имя и имя куклы, мальчик стал требовать, чтобы куклу звали Юджином, а его только Робертом.

С каждым днем увлеченность мальчика этой куклой возрастала. Ему не нужны были больше никакие приятели для игр, он везде ходил с этой куклой и обитатели дома многократно видели, что он даже разговаривает с ней, как с живым человеком.

Многим это казалось необычным, странным и пугающим, но еще страшнее были слухи о том, что кукла тоже разговаривала с мальчиком, отвечая ему и двигая глазами (подмигивая). А потом стали происходить разные вещи и если в доме что-то разбивалось или портилось, что мог сделать мальчик, он говорил, что это сделал не он, а кукла Юджин.

А разбивалось и портилось теперь многое, разбивались тарелки, столовое серебро разбрасывалось по полу, одежда мальчика, его курточка, штаны и чулки, каким-то образом все время рвались. Также были разрывы и на постельном белье, даже на том, что хранилось в комоде. Постельное белье в других спальнях кто-то начал сбрасывать на пол и мять.

Потом другие игрушки Роберта кто-то стал уродовать, ломать и калечить, даже те, с которыми мальчик ранее не расставался. Несколько слуг клялись в том. что неоднократно слышали, как маленький Роберт разговаривал с кем-то, находясь в одиночестве в своей комнате, и что ему отвечал очень тоненький голосок.

В какой-то момент эти беседы перестали быть дружными, голос Роберта начал звучать взволнованно, он не хотел что-то делать, а тоненький голосок уговаривал и уговаривал его. Эти моменты обеспокоили не только прислугу, но и мать мальчика.

Однажды она сама услышала эти голоса и тут же ворвалась в комнату сына. Она обнаружила его сидящим на полу в углу совершенно расстроенным чем-то, а кукла при этом си дела на стуле и смотрела прямо на мальчика. И подобное продолжалось еще несколько лет, прежде чем Роберт подрос, уехал учится в школу в Париже, а потом так и остался жить во Франции.

В родительский особняк в Ки-Уэсте Роберт вернулся из Франции лишь когда был уже совсем взрослым и женился на девушке по имени Энн. Сейчас этот дом известен как "Дом Художника", потому что Роберт Юджин Отто стал художником. При этом его любовь к своей старой кукле не ослабевала. Вскоре после приезда он велел построить для кукла специальный миниатюрный домик вместе с изящной мебелью в викторианском стиле.

Из-за того, что Роберт продолжал везде таскать с собой куклу, его брак быстро превратился в катастрофу. Он даже усаживал куклу на кресло рядом с супружеской кроватью и брал ее в обеденный зал. К тому времени истории о странной кукле и ее одержимом хозяине разошлись далеко за пределы этого дома.

Все окрестные дети знали, что в этом доме находится необычная кукла и они всегда смотрели на нее, сидящую у окна, когда шли по дороге в школу мимо этого особняка. Они же вскоре стали говорить, что кукла может самостоятельно перемещаться с места на место, потому что она меняла месторасположение, при этом в доме в это время никого не было.

Отношения с Энн у Роберта не складывались, они стали часто скандалить и иногда Роберт и вовсе запирал супругу в маленькой комнате на несколько дней. Так продолжалось несколько десятилетий. В 1974 году престарелый Роберт скончался и едва его похоронили на местном кладбище, как его супруга тут же уехала из его дома, а неприятную куклу выбросила на чердак.

Она написала договор аренды, согласно которому все жильцы этого дома, которые будут тут жить, не должны вытаскивать куклу с чердака и она всегда должна находиться там в одиночестве. Однако через два года она тоже скончалась.

После того как в доме появились новые жильцы, комнату на чердаке было решено превратить в жилую комнату с туалетной кабинкой. Сантехник, который работал над этим, позже пояснил следующее:

"Я работал, а кукла сидела на маленьком стуле рядом с чучелом животного и выглядела довольно жутко. Однако мне надо было поскорее сделать свою работу, поэтому я особо не обращал на нее внимания. По ходу мне пришлось несколько раз выходить наружу и брать из своего фургона некоторые детали. И каждый раз. когда я возвращался на чердак, я был уверен в том, что кукла изменила свою позу.

Даже тогда я старался ее игнорировать и поскорее завершить свое дело. И когда я закончил все и начал спускаться вниз по лестнице, я услышал позади тонкое детское хихиканье. Когда я обернулся, я увидел, что кукла находится на противоположном конце комнаты, а там, откуда я услышал хихиканье, было пусто. Я не очень напугался, но решил, что это очень странно, поэтому быстро спустился вниз и ушел, оставив там некоторые свои инструменты".

Когда в дом заселились жильцы, он тут же начали сообщать, что наверху кто-то шумит, ходит и слышен смех. Они поднимались наверх и видели, что кукла Роберт находится не там, где ее оставляли в предыдущий раз. Она или пересаживалась на другой стул, или скрещивала руки, или клала ногу на ногу.

Обеспокоенные жильцы в конце концов заперли куклу в сундук в той же комнате, однако кукле это видимо не понравилось. Теперь шум и звуки шагов стали еще громче. Однажды ночью кто-то из жильцов проснулся с ужасом увидел, что кукла стоит прямо возле его кровати, а в ручке у нее зажат большой нож. После этого жильцы съехали, но вскоре приехали новые.

У них была 10-летняя дочка Миртл и теперь кукла стала докучать именно ей, потому что девочка обнаружила ее на чердаке и взяла к себе в спальню. Однажды родители девочки зашли к ней поздно вечером и увидели, что кукла сидит на спинке кровати Миртл. В 1994 году подросшая Миртл сама передала куклу историческому музею Флориды, заявив, что кукла точно проклятая и что умеет самостоятельно ходить. С тех пор кукла Роберт находится в этом музее, где ее посадили в стеклянный шкафчик и усадили на стул.

По словам посетителей музея, рядом с этой куклой у них садятся батарейки в телефонах и фотоаппаратах, а если с батарейками было все в порядке, то камеры могли просто отказываться нормально работать.