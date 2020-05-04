Кто такие рептилоиды – объяснения от четырех разных исследователей

04.05.2020, 7:19, Разное

Похожие на ящериц пришельцы-рептилоиды встречается в историях про похищения инопланетянами довольно редко. При этом вокруг этого редкого типа контактов почему-то сложилась очень странная и богатая мифология, включающая в себя некоторые из самых экстремальных и параноидальных теорий заговора.

В попытке понять, кто же такие рептилоиды, журналисты американского уфологического журнала "НЛО" (выпускался до 2012 года) однажды поговорили с четырьмя исследователями: доктором Дэвидом Джейкобсом, собирателем фольклора Тимоти Грин Бекли, исследователя Беверли Троут и социолога Бренды Дензлер (Паранормальные новости – paranormal-news.ru).

Тимоти Грин Бекли

Тимоти Грин Бекли работал писателем, редактором и издателем книг и журналов по теме НЛО и паранормальных явлений более 40 лет. Его издательская компания Inner Light Books-Global Communications предлагает сотни наименований литературы, посвященной Николе Тесла, подземным расам и теориям заговора.

Что касается рептилоидов, то в первую очередь Бекли не верит в то, что они являются жестокими и одержимыми сексом существами:

"Некоторые из похищенных рассказывают о сексуальных контактах с людьми-ящерицами. В том числе я помню, как несколько лет назад я встречался в Миннесоте на конференции с женщиной средних лет, которая подробно описала, что рептилоиды внезапно появились в ее доме, а потом напали на нее и склонили к очень непристойным сексуальным контактам. Однако мне эти истории кажутся крайне нелепыми.

Для того, чтобы я поверил в эту версию, мне нужно куда больше доказательств того, что эти длиннохвостые и шипящие змееподобные существа, как их описывают, приходят сюда для занятий с людьми сексом. Мне кажется все это очень странным фетишем или фантазией. При этом многие люди верят в это, это одна из обычных нитей повествования в области исследования НЛО. Есть даже несколько сайтов, которые в подробностях выставляют эти истории".

Бекли конечно же читал книги Дэвида Айка – одного из ведущих исследователей, которые продвигают тематику рептилоидов и распространяют теории заговора о них. Айк написал в том числе такие книги как "Дети матрицы" и "Дорога свободы", у него также есть видеопередачи и он часто выступает со своими лекциями для публики.

"В большинстве этих книг и видео он описывает рептилоидов как тех, кто стоит за кулисами мировой политики и манипулирует властными людьми. Рептилоиды в основном используют членов тайных обществ – масонов и иллюминатов для того, чтобы они исполняли их злые приказы.

При этом, по мнению Айка рептилоиды являются межпространственными существами и они существуют на принципиально ином уровне, чем люди. Когда они приходят в наш мир, они принимают человеческую форму и могут изменять свой облик по желанию".

"Были сообщения о людях, которые участвовали в церемониях с ритуалами черной магии, на которых присутствовали различные политики. И эти люди видели, как эти политики якобы превращались в людей-ящериц. Якобы там была и Королева Англии, и Дик Чейни, и Джордж Буш. Некоторые из этих вещей вероятно не особо и выдумка, если учесть, что происходит в политике. Но если честно, то Дэвид Айк просто очень хороший лектор и он умеет хорошо себя подать. Он выступает так, что эти истории кажутся правдоподобными".

Далее Бекли вспомнил, что он еще читал книги зулусского шамана Креди Матва, который писал о том, что рептилоиды давно обосновались в Африке и что зулусы знали об этих существах, которые могут путешествовать во времени и пространстве и жить тысячи лет.

"Зулусы говорили, что они прибыли с неба, что они были полулюдьми-полуящерицами и могли изменять свои тела. Именно они породили могущественную расу королей и вождем разных племен. Есть много зулусских сказок, в которых самки ящериц превращались в девушек-принцесс, чтобы выйти замуж за сына короля".

Доктор Дэвид Джейкобс

Доктор Дэвид Джейкобс последние 18 лет изучает тематику похищения пришельцами (абдукции), он также выпустил книги "Тайная жизнь" и "Угроза". Что же он думает про рептилоидов?

"Рептилоиды, можно сказать, не участвуют в стандартных процедурах похищения, которую проводят инсектоиды и "серые". Рептилоиды в некотором смысле что-то субъективное, для одного это будет человек-ящерица, другой же опишет это существо как "уродливого человека". Тем более, что у нас нет точного представления как выглядят рептилоиды.

Рептилоиды всегда пугают людей, при этом сложно сказать, что они хотят этого, они не нападают на людей, не угрожают им, по крайней мере согласно моим раследованиям. При этом они все равно являются частью программы похищения людей, их часто видели рядом с инсектоидами (насекомоподобными) и "серыми". Они все были на борту одного корабля. Поэтому можно сказать, что все они делают одно и то же".

По словам Джейкобса, он всегда очень тщательно расспрашивает тех людей, которые уверяли, что видели рептилоидов, чтобы понять, могло ли это им просто показаться из-за страха или они и правда столкнулись с ними. И если тут второй случай, он старается узнать от этих людей как можно больше информации, потому, что про рептилоидов у исследователей есть куда больше догадок, чем информации.

Беверли Траут

Траут была руководителем уфологического общества штата Айова с 1995 года. Однажды она прочитала лекцию о рептилоидах на конференции уфологов в Озарке, Эурека-Спрингс, штат Арканзас, где пояснила о своем личном опыте похищения ее рептилоидами.

По словам Траут, в 1993 году она проходила сеанс гипноза у психиатра, который был членом уфологического общества МУФОН, и тогда она и подумать не могла, что ее странные спутанные воспоминания из детства были вызваны похищением рептилоидами. Это было в 1940-х годах, когда ей было 12 или 13 лет и она жила на ферме с отцом.

"Мой отец заставлял меня работать в поле вместе с ним с самого раннего возраста. Я уже начала водить трактор, когда мне исполнилось 9 лет и одной из вещей, которые мне поручали, это возить во время сенокоса трактор с прицепом, на котором лежало сено. В тот день я увидела, как на сеновале стоит какой-то человек, а мой отец работал рядом на земле. Но потом что-то произошло.

Через гипноз я получила подробные воспоминания. Мой отец работал вилами и убирал сено в прицеп, как ни в чем ни бывало, в то время как они забрали меня и поднимали все вверх и вверх. А отец работал и ничего не видел. Они подняли меня на корабль, а потом что-то делали с моей головой, помещали туда небольшой имплантат. Потом опухоль от их вмешательства исчезла и все стало нормально.

Во время этой процедуры гипноза я сидела в кресле в кабинете психиатра и он все спрашивал и спрашивал меня, что я вижу, но я начала рассказывать лишь спустя полминуты. Я сказала, что позади меня находится человек-ящерица и что он что-то говорит. Он руководит группой "серых" пришельцев, которые делали мне операцию.

Это был высокий и хорошо сложенный рептилоид, он явно стоял на ответственной должности. Потом я снова заметила сенокос, я плыла над ним, меня возвращали обратно. Все вышло так, словно я и не пропадала, я залезла в трактор, отец продолжал убирать вилами сено, а тот парень на сене ему помогал. Они и не заметили, что меня не было".

История Траут кажется подтверждает то, что говорил Джейкобс, что рептилоиды тоже заняты в похищениях, которые в свою очередь организуют стандартные "серые" пришельцы. По словам Траут теперь ей часто снятся сны, где она снова переживает похищение и там ее со всех сторон окружают рептилоиды.

Доктор Бренда Дензлер

Когда Дензлер получила докторскую степень в области религиоведения в Университете Дьюка, она написала диссертацию об НЛО и похищениях пришельцами. Эта работа в 2001 году была опубликована в виде книги под названием "Приманка на краю: Научные страсти, религиозные убеждения и преследование НЛО".

"В этой работе в частности шла речь о том. что сообщество увлеченных НЛО, особенно похищенные, используют науку и религию, чтобы попытаться понять этот опыт", -говорит Дензлер.

На вопрос, сталкивалась ли она с теми, кого похищали рептилоиды, Дензлер говорит, что да. В те годы в основном преобладали истории о похищениях "серыми", это было в начале и середине 1990-х годов. Истории о пришельцах-ящерицах попадались крайне редко. Но сейчас все изменилось.

"С тех пор я читала куда больше историй о тех, кого похищали рептилоиды. Рептилоиды приобрели статус самых плохих парней среди пришельцев, они считаются жестокими и гнусными. Куда проще показать на них и крикнуть "Это они сделали!" и заявить, что они абсолютное зло. Это проще, чем мыслить. Поэтому сообщество НЛО и свело идею о пришельцах-рептилиях в большой заговор".

По словам Дензлер это было сделано потому, что есть древняя иудейско-христианская традиция считать рептилий плохими. Они всегда ассоциировались с сатанинскими силами и в целом со злом. Изображение рептилии на Западе это всегда изображение чего-то темного, теневого. Все это отлично складывается во всю идею заговора.

В связи с этим Дензлер не верит в том, что королева Англии и прочие властные люди на самом деле являются всесильными рептилоидами, у которых есть мощные внеземные технологии. При этом она также не хочет выглядеть тем, что считает, что рептилоидов вообще не существует.

"Дело не в том, что я не верю, что у людей есть такой опыт. Я не верю в то, что с этим связана некая сущность или энергия, которую можно обозвать рептилоидами. При этом я даже сама лично знаю таких людей, которые говорили, что встречались с рептилоидами.

Дело в том, что феномен рептилоидов слился с грандиозной теорией заговора, которая объясняет все странные моменты истории в прошлом и настоящем их влиянием и объявляет их воплощением зла. Это именно та часть, которую я нахожу самой сложной для принятия. Это слишком упрощенная концепция: "змеи равно плохие парни и они делают и контролируют все плохое в мире".