04.05.2020

75 лет назад: история рукопожатия

Лейтенанты Билл Робертсон и Александр Сильвашко, Германия, 1945

Пятница, 1 мая 2020 г.

Джордж Крол, посол США в отставке

Читатели могут узнать это фото обнимающихся американского и советского солдатов, сделанное вскоре после их встречи на реке Эльба в Торгау, Германия, 25 апреля 1945 года. Они представляли собой историческое объединение сил американских и советских армий, кульминацией которого стала капитуляция Германии несколько недель спустя.

В 2005 году, будучи послом США в бывшей советской республике Беларусь, я искал способы отметить 60-летие окончания Второй мировой войны, войны, которая оставила свой трагический след почти в каждой белорусской семье. Я также хотел улучшить имидж Америки среди белорусов в условиях враждебной среды государственных СМИ. Просматривая местную минскую газету, я обнаружил спрятанную на последних страницах небольшую заметку, в которой отмечалось, что советский солдат на знаменитой фотографии – Александр Сильвашко живет в отдаленной деревне в Беларуси. Я сразу решил встретиться с ним. С тихой помощью Белорусской ассоциации ветеранов моя бесстрашная белорусская помощница Полина смогла связаться с г-ном Сильвашко и назначить встречу. Вместе с военным атташе, мы, с помощью Полины и водителя посольства, путешествовали в течение нескольких часов по узким грунтовым дорогам, чтобы добраться до маленькой деревни Морач и скромной квартиры Сильвашко. Г-н Сильвашко тепло приветствовал нас. Он жил один. Его жена умерла несколько лет назад, и он уже давно ушел на пенсию с должности директора сельской школы, где он также преподавал историю. За чаем Сильвашко живо вспоминал о своей встрече с американским солдатом на фото – младшим лейтенантом Биллом Робертсоном из 69-й пехотной дивизии армии США.

Когда американские войска продвигались через Германию с запада, а советские армии – с востока, разведывательному подразделению Робертсона было приказано начать разведку. Надеясь стать первым американцем, встретившим Советы, Робертсон нарушил приказ и выдвинулся далеко за пределы разрешенной ему пятикилометровой зоны, чтобы достичь моста через реку Эльба в Торгау. Сильвашко, лейтенант советской армии, также вышел к мосту на восточной стороне Эльбы. Сильвашко увидел на другом берегу группу солдат в странной форме, размахивавших белой простыней с красными полосами и синим пятном. Никогда не видевший американский флаг или американских солдат, он подумал, что группа может быть немцами, пытающимися заманить его подразделение через полуразрушенный мост в засаду. Сильвашко приказал своим людям выпустить пару снарядов по группе, чтобы рассеять её. Через некоторое время Робертсон и несколько его людей вернулись на мост и криками, сигналами рук и усилиями советского военнопленного, которого они ранее освободили, призвали советских солдат ввыйти на мост и встретить их на полпути. Сильвашко отправил своего взводного сержанта Андреева через разбитые пролеты и фермы моста чтобы он встретил американцев и привел их на советскую сторону. Хотя Сильвашко и Робертсон не могли понять язык друг друга, жестами они наконец объяснили друг другу, кто они. Союзники наконец встретились!

После короткого импровизированного празднования с Советами Робертсон пригласил Сильвашко поехать с ним в американский штаб. Когда Сильвашко вместе с сержантом Андреевым и двумя вышестоящими офицерами прибыли туда, жители США встретили их накрытым столом с едой и напитками, союзники обменялись знаками отличия и наручными часами. Фотограф сделал знаменитую фотографию. На следующее утро жители США вернули советских на их позиции, где два высокопоставленных советских офицера были быстро арестованы, отправлены домой и лишены членства в партии (им, вероятно, ещё повезло, что только это было их наказанием). Сильвашко сказал, что он был слишком молод и глуп чтобы быть наказанным, кроме того, его подразделение продолжало участвовать в кровопролитных боях с немцами в Чехословакии (сержант Андреев погиб неделю спустя в битве за Прагу). Робертсон тоже был арестован за неповиновение приказам, но был быстро освобожден, предположительно, по личному приказу генерала Эйзенхауэра

После войны Сильвашко вернулся в свою родную Украину, чтобы найти свою семью и свою деревню. Армейские товарищи позвали его жить в Белоруссию, он поехал туда и поселился в маленькой деревне Морач, где и провел остаток своей жизни. Робертсон продолжил изучать медицину и стал известным нейрохирургом в Лос-Анджелесе. Сильвашко и Робертсон не видели друг друга до 1975 года, когда разрядка между Соединенными Штатами и Советским Союзом свела их вместе в Москве, чтобы отметить 30-летие их встречи на Эльбе. Сильвашко также показал нам фотографии последующего визита Робертсона и других американцев участвовавших в исторической встрече на Эльбе, которые отправилась в Морах вместе со своими супругами.

Билл Робертсон и Александр Сильвашко встретились через 30 лет в Москве. 1975 год

Вскоре после нашего визита отдел по связям с общественностью нашего посольства направил группу в Морах, чтобы взять интервью у Александра Сильвашко. Интервью стало главной темой фильма, который подготовило наше посольство, под названием «История рукопожатия». Мы смогли представить фильм белорусской публике как раз к празднованию Дня Победы. Русскоязычный фильм можно посмотреть онлайн, а отчет Робертсона о встрече, записанный в 1989 году, можно услышать здесь .

Общественная реакция была в целом положительной. Даже белорусское правительство, с которым мы были не в лучших отношениях, высказывало молчаливое одобрение. Просмотр фильма вызвал слезы на глазах у многих зрителей. Это все еще вызывает слезы на моих глазах. В последующих посольствах в Узбекистане и Казахстане я передал копии фильма моим белорусским, местным и даже российским коллегам, которые рассказали мне, как глубоко они тронули их и их сотрудников.

Спустя несколько месяцев после того, как мы сняли фильм, мы пригласили Сильвашко в Минск, чтобы рассказать свою историю встречи американских и советских солдат группе приехавших кадетов Вест-Пойнта и сопровождавших их курсантов Белорусской военной академии. Его рассказ потряс их. Я вспоминаю сияющее лицо Сильвашко, когда американские и белорусские курсанты воссоздали знаменитое рукопожатие перед ним. Прежде чем мы отвезли Сильвашко домой в Морач, министерство обороны Беларуси пригласило его возложить цветы к Мемориалу Вечного огня на площади Победы в Минске. На площади министерство собрало полк почетного караула, словно для главы государства, а Сильвашко, который до этого жил в основном в безвестности, возложил свой простой венок. Позже министерство обороны сообщило нашему атташе по обороне, как их впечатлило уважение и внимание нашего посольства к этому простому ветерану. В некотором смысле, Сильвашко снова собрал союзников.

Хотя Билл Робертсон умер много лет назад – в 1999 году, Александр Сильвашко никогда не забывал своего друга. А я никогда не забуду господина Сильвашко. Он пережил жестокую войну и суровую послевоенную жизнь. Он сказал нам с кривой улыбкой, что до 1975 года о его встрече с американцами в 1945 году было опасно говорить или даже признавать. И без того, власти отправили его учить в школу после того, как отстранили от должности директора колхоза за отказ следовать неверной директиве Хрущева по выращиванию кукурузы в неподходящих для Беларуси условиях.

Много раз Сильвашко говорил, что если бы только те дружеские отношения между американскими и советскими солдатами, которые были у них в эти мимолетные дни 1945 года, остались в силе, какой бы это был бы другой, лучший мир. Александр Сильвашко умер несколько лет назад. Пусть земля ему будет пухом вместе со его другом Биллом Робертсоном. Их историческая встреча все еще вдохновляет и, возможно, огорчает нас, когда мы думаем о том, что могло бы быть, но 75 лет спустя, это также демонстрирует, как общие воспоминания могут помочь преодолеть современные разногласия.

75 лет массовому самоубийству немецкого города

Русские солдаты водружают Красное знамя, сделанное из скатертей, над руинами Рейхстага в Берлине

ПРЕДЫСТОРИЯ

В преддверии 75-й годовщины Дня Победы на следующей неделе будет много триумфализма, особенно потому, что многие думают, что мы в настоящее время находимся в состоянии войны.

Вы мало что можете узнать, увидеть или услышать о тех катастрофических событиях, в которых пострадали немцы, когда войска союзников прошли по всей стране, особенно в восточной половине Германии, которая была оккупирована советской Красной Армией.

Некоторые из этих трагедий, в которых пострадали обычные, рядовые немцы, были вызваны самовнушенным культом самоубийства или selbstmord на немецком языке – который охватил многих людей.

Сегодня 75-я годовщина, возможно, худшего из этих событий, массового самоубийства около 1000 человек в городе Деммин в провинции Померания, ныне Мекленбург-Передняя Померания.

Менее чем за три дня Деммин превратился из относительно процветающего города с населением 15 000 человек плюс столько же беженцев с востока стеклось в город, в морг, в котором тела лежали на открытых пространствах, плавали в реках или висели на деревья.

ЧТО ПРИВЕЛО К САМОУБИЙСТВАМ?

В своей книге Promise Me You’ll Shoot Yourself: The Downfall Of Ordinary Germans, 1945 («Обещай мне, что ты застрелишься: гибель рядовых немцев в 1945»), автор Флориан Хубер показывает, что к массовому самоубийству в Деммине и аналогичным событиям в других частях страны привело сочетание обстоятельств.

В частности, в восточной части Германии население ежедневно подвергалось воздействию пропаганды, которая изображала Красную армию как убийц-грабителей и насильников, а слухи о зверствах советских войск были преднамеренно преувеличены пропагандистским ведомством Адольфа Гитлера во главе с Иосифом Геббельсом с целью заставить мирных жителей противостоять захватчикам.

Также нет никаких сомнений в том, что новость о самоубийстве Гитлера в бункере 30 апреля морально опустошили многих его фанатичных последователей – Деммин был особым оплотом нацизма.

30 апреля отступающая немецкая армия взорвала все мосты через реки Пеене и Толленсе вокруг города, оставив горожан в ловушке

Красная Армия подошла к городу и выслала трех парламентеров, чтобы добиться сдачи Деммина, но они были расстреляны, по-видимому, членами Гитлерюгенда. В ответ, той же ночью советские войска вошли в Деммин и начали грабить город, а женщин любого возраста беспощадно насиловали.

По мере распространения новостей о злодеяниях и слухах о грядущих худших событиях, 1 мая начались массовые самоубийства. Целые семьи проглатывали цианид и другие яды, матери и отцы убивали своих детей, а затем и самих себя, перерезая вены, вешаясь или стреляясь, десятки людей топились в реках.

Тела большинства жертв были захоронены в братских могилах, на которых только через 50 лет были установлены ​​мемориальные доски.

БЫЛИ ЛИ НАКАЗАНЫ СОВЕТСКИЕ СОЛДАТЫ?

НЕТ. Зверства, совершенные немцами во время их вторжения в Россию, были таковы, что командиры Красной Армии – с одобрения Сталина – закрывали глаза на бесчисленные преступления, совершенные их войсками.

Справедливости ради, некоторые красноармейцы пытались остановить массовое самоубийство и спасали женщин из рек, и ко 2-му мая им удалось навести порядок.

После раздела Германии правительство Восточной Германии, навязанное Советским Союзом, запрещало любые разговоры или сообщения об этих событиях, и люди заговорили об этом только после падения Берлинской стены и воссоединения Германии.

БЫЛИ ЛИ ПОДОБНЫЕ ТРАГЕДИИ В ДРУГИХ МЕСТАХ?

Хотя ни в одном другом городе или поселке не было таких широкомасштабных массовых самоубийств, как в Деммине, по всей Германии, в апреле и мае 1945 года, прокатилась волна массовых и индивидуальных самоубийств.

Сообщается, что в апреле и мае 1945 года в Берлине было 4000 самоубийств, в том числе, конечно, Гитлер, Ева Браун и семья Геббельсов.

Флориан Хубер объясняет: «Многие люди испытывали чувство вины и запутанности. Они боялись того, что может произойти дальше. Многие даже не могли представить, каким может быть мир после этих двенадцати лет жизни в чрезвычайном положении.

«Это чувство обреченности не ограничивалось населением Восточной Германии. Оно преобладало по всей стране … Целые семьи совершали самоубийства по всей Германии».

Немецкий психиатр Эрих Меннингер-Лерхенталь сказал:

«Это были самоубийства, которые не имели ничего общего с психическим заболеванием или каким-либо моральным и интеллектуальным отклонением, они были связаны, преимущественно с ситуацией тяжелого политического поражения и страхом быть привлеченным к ответственности».