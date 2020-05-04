Оксана Самойлова сдержала слово и подала на развод с Джиганом

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04.05.2020, 7:09, Разное

Оксана Самойлова держала свое слово и подала на развод с рэп-исполнителем Джиганом. Заявление многодетной матери, где ответчиком значится Денис Устименко, московский городской суд зарегистрировал 20 апреля 2020 года.

Решение о разводе, как признавалась модель, далось ей непросто, ввиду того, что у нее четверо детей. Однако Самойлова, взвесив все, поставила точку в семейной жизни с Джиганом. Супруга рэпера не может простить ему обман, сопровождавший все 10 лет их, как казалось счастливой, семейной жизни.

О желании развестись с мужем знаменитость пояснила еще в марте, но поклонники, наблюдавшие за многодетным семейством, надеялись, что ее слова прозвучали на эмоциях, и супруги помирятся. Однако, по данным издания «КП», Самойлова все-таки не захотела дать рэперу второго шанса и отправила в суд заявление на расторжение брака.

Как мать четверых детей, модель может получить большую часть совместно нажитого имущества. Она отмечала, что планирует и дальше проживать с дочерьми и сыном в загородном особняке. Самойлова хочет обеспечить детям привычную жизнь и остаться для них позитивной мамой, ведь «они не должны страдать от поступков взрослых».
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