Посол Украины предложил Шредеру пари о Крыме

04.05.2020, 7:08, Новости дня

Посол Украины в Германии Андрей Мельник прокомментировал заявление бывшего канцлера Герхарда Шредера о том, что «ни один российский президент никогда не отдаст Крым Украине».

Посол счел «бесстыдным тезис» Шредера о том, что «ни один российский президент никогда не отдаст Украине Крым». Мельник захотел «объявить своеобразное пари» 76-летнему Шредеру, передает «Укринформ».

«Еще при его жизни Крым непременно вернется в лоно матери-Украины. Это так же очевидно, как и то, что солнце встает на Востоке и садится на Западе», – сообщил посол.

Напомним, Шредер высказался за отмену антироссийских санкций, введенных ЕС после воссоединения РФ с Крымом, и подчеркнул, что сотрудничество с Россией особенно необходимо в экономической ситуации, сложившейся из-за пандемии коронавируса.