Парасюк: Я Булатову говорил: “Ты под линейку ухо резал?”

04.05.2020, 6:55, Новости дня

В истории с похищением и отрезанием уха одному из лидеров Автомайдана Дмитрию Булатову во время Революции достоинства не все ясно. Об этом в авторской программе основателя издания “ГОРДОН” Дмитрия Гордона сказал активист Майдана, бывший депутат Верховной Рады Владимир Парасюк.

“Я ему говорю: “Ты под линейку его резал?” Шучу, но оно немного смешно выглядело. Я не разбираюсь. Возможно, его пытали как-то достаточно аккуратно”, – со смехом заметил Парасюк.

Он назвал “Автомайдан”, “Правый сектор” и группу общественных активистов реальными лидерами революции 2014 года, но признал, что в организации было много хаоса.

“Я не спорю, что на Майдане среди простых людей были разные организации, которые старались дискредитировать его. Я не сомневаюсь, что среди людей были и сотрудники СБУ, которые курировались точно не из Украины”, – добавил Парасюк.

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Во время массовых протестов в Украине 23 января 2014 года Булатов пропал. Его нашли неделю спустя в селе Вишенки Бориспольского района Киевской области. По словам активиста Автомайдана, неизвестные били его, пытали, отрезали ему часть уха и даже распинали.

Булатов был министром спорта Украины с февраля по декабрь 2014 года. В 2015–2016 годах он участвовал в боевых действиях на Донбассе, в 2018-м работал в Госрезерве.

ВИДЕОВидео: Дмитрий Гордон / YouTube