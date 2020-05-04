Парасюк: Зеленский показал пародию на меня и сказал: “А теперь вырежьте отсюда все, что будет оскорблять ваше достоинство”

04.05.2020, 6:55, Новости дня

Активист Майдана, бывший депутат Верховной Рады Владимир Парасюк в авторской программе основателя издания “ГОРДОН” Дмитрия Гордона рассказал, что несколько раз общался с нынешним президентом Украины Владимиром Зеленским.

“Он пародировал меня, потому что я такой, немножко энергичный человек по жизни, и это был поствоенный синдром немного в первый период, когда я был в Верховной Раде. И я действительно остро чувствовал эту несправедливость, и немного некоторые люди пострадали от этого синдрома, наверное… Но расскажу историю, которая мне понравилась, и я его не могу не уважать. Он показал себя как человек. Он позвонил, говорит: “Вы меня не знаете. Я такой-то, такой-то”. Я говорю: “Супер”. – “Вы можете приехать ко мне в офис? Нам надо пообщаться”. Я приехал. Он включает на экране записи. Они во дворце “Украина” снимали, но это еще не показывали по телевидению. Он говорит: “Смотрите. Это пародия на вас”. Я от души посмеялся. Он говорит: “А теперь вырежьте отсюда все, что вам не нравится и будет оскорблять ваше достоинство”, – сообщил Парасюк.

Он отметил, что ему все понравилось в пародии “Квартала 95”.

“Я говорю: “Если у вас есть какие просады, вырезайте. Пусть будет так, драйвовый номер”. Он говорит: “Точно?” Я говорю: “Точно. Вы так сделали, красиво. Вы меня не обидели ничем. Мне нравится. Ну да, я такой. А чего себя стесняться?” Знаете, я ему еще сказал фразу: “Помню слова Кузьмы Скрябина, который сказал: “Надо прожить жизнь так, чтобы было над чем посмеяться”. Вот и смеемся”. И вы знаете, он перезвонил, когда оно должно было выходить в эфир, и говорит: “Вы уверены? Его выпускать в эфир?” Я говорю: “С радостью”. Он говорит: “Ну смотрите, чтобы вы не обижались”, – добавил экс-нардеп.

Еще раз Парасюк и Зеленский общались, когда тогдашний нардеп хотел попасть на “Лигу смеха”, однако не смог купить билеты.

“А вся эта история была где-то через две недели после того, как с [тогдашним нардепом от Оппозиционного блока Александром] Вилкулом у меня была ситуация. И я говорю: “Мне надо два билета”. Я ему не сказал, с кем должен был идти, я должен был идти с сестрой. И он оставляет конверт охране. Я подхожу, говорю: “Здесь мне Владимир должен был оставить конверт”. – “Да, оставил”. Я беру этот конверт, и сверху написано: “Для Вилкула и Парасюка”. И в то время я так кайфонул от двух слов, просто”, – рассказал Парасюк.

Он добавил, что считает Зеленского достаточно порядочным человеком, однако “быть классным пацаном в этой стране мало – надо быть действенным”.

“Или ты набираешь команду людей, которые будут в этой стране просто рвать и будет, знаете, год за три, тогда будет результат… Иначе тебя просто история опишет как никакого. Знаете, лучше иметь какой-то цвет. А быть никаким – это хуже всего, когда тебя никто даже и не запомнит”, – резюмировал Парасюк.

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Зеленский был избран президентом Украины в апреле 2019 года. Во втором туре выборов за него проголосовали 73,22% украинцев, за тогдашнего президента Петра Порошенко – 24,45%.

ВИДЕОВидео: Дмитрий Гордон / YouTube