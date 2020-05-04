Астрономы обнаружили загадочную мертвую звезду

04.05.2020, 6:53, Разное

Ученые нашли странную звезду Swift J1818.0-1607, которая может быть промежуточным звеном между радиопульсаром и магнитаром. Данный объект астрономы открыли в середине марта нынешнего года.

Находящуюся на дистанции 13-26 тысяч световых лет от Земли звезду обнаружили благодаря фиксировании вспышки гамма-лучей при помощи орбитральной обсерватории Swift. Первый мониторинг светила продемонстрировал исходящее от него рентгеновское импульсивное излучение. Еще спустя пару дней исследователи выявили радиоизлучение, что говорит об этом источнике, как о наиболее быстром вращающемся пульсаре из всех известных на данное время. Согласно предварительной информации, его возраст составляет 240 дней, поэтому объект еще и самый молодой.

Испускаемые радиопульсары по своей природе напоминают аналогичные структуры четырех иных радиомагнитаров. Астрономы обнаружили странную особенность, прежде которую они не замечали у подобных светил. Так, во время перехода к высоким частотам от низких появляется неожиданное уменьшение яркости излучения, чем характерны именно пульсары, а не магнитары.

Эксперты не исключили, что некоторые пульсары способны со временем превращаться в магнитары. Как именно такой процесс протекает, еще не известно, допускается возможность, когда в случае скорого замедления скорости вращения начинают проявляться свойства магнитара, или нейтронная звезда с самого начала формирования имеет магнитное поле, скрываемое субстанцией от вспышки сверхновой.

Прежде исследователи предположили, что упавшая тысячи лет назад на Землю комета могла спровоцировать появление жизни. Частицами этого объекта являлись сферулы – шарики из стекла, которые не могли появиться из-за охотников-собирателей. Комета рухнула в районе Абу-Хурейра, часть жителей которого и после катастрофы занималась сельским хозяйством.