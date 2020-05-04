Коронавирус в США: американцам следует запастись терпением

04.05.2020, 6:50, Новости дня

Число инфицированных коронавирусом в мире превысило 3,5 миллиона человек, и треть от этого числа приходится на Соединенные Штаты, которые стали и лидерами и по числу погибших — оно неумолимо приближается к 70 тысячам. Среди жертв — волонтеры и медики, которых в последний путь отправляют практически с воинскими почестями. Впрочем, не все американцы готовы отдать дань уважения в это тяжелое время.

Кортеж полицейских машин, проблесковые маячки и американский флаг на крышке гроба. В США теперь провожают в последний путь как национальных героев медиков и волонтеров, павших от пандемии. Новой жертвой коронавируса стал 66-летний Пол Кэри из Колорадо. Он специально приехал в Нью-Йорк в качестве волонтера, чтобы помогать в больницах.

Но если для одних американцев медики и волонтеры — герои битвы, то для других – лишь средство для наживы. В штате Вашингтон полиция объявила в розыск двух женщин. Обе, используя медицинскую форму, начали красть посылки, оставленные у домов службой доставки. "Они одеты как медсестры, но мы не верим, что они работают ими. Те медработники, которых нам посчастливилось знать, отдают свое время и жизни пациентам, а все, что берут у них, так это только данные о жизненных показателях, но никак не их собственность", — говорит представитель полиции Кенневика.

В полиции опасаются, что число таких краж может вырасти из-за продления карантина — ранее губернатор штата Вашингтон объявил, что меры будут действовать до конца мая. При этом у больниц должен быть запас средств индивидуальной защиты, минимум, на 90 дней. Закупаться всем 50-ти штатам приходится самостоятельно, что приводит к настоящей битве за маски и аппараты ИВЛ на рынке и к росту цен на медицинское оборудование. Поэтому некоторые регионы решили объединиться для масштабных заказов из-за рубежа.

Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо поясняет: "Штат Нью-Йорк сам по себе в этом году закупил медицинского оборудования и средств защиты на два миллиарда долларов. Два миллиарда — и это только один штат! И закупки шли у Китая и других стран по всему миру. Мы создадим консорциум с нашими семью северо-восточными штатами, который закупит медицинскую продукцию на 5 миллиардов долларов, что увеличит нашу роль на рынке. Я верю, что это сэкономит деньги налогоплательщиков".

Между тем, некоторые штаты и города уже приступили к выпуску собственных наборов для тестирования на коронавирус. Мэр Нью-Йорка объявил, что к пятнице город планирует получить 30 000 таких наборов, а затем изготавливать по 50 тысяч тестов в неделю. Что касается вакцины, то здесь придется запастись терпением.

Президент США Дональд Трамп заявил: "Мы вполне уверены, что у нас будет вакцина от коронавируса к концу этого года. Многие компании сейчас, я думаю, крайне близки к тому, чтобы ее разработать окончательно. Я ведь встречаюсь с главами этих компаний, и нам есть что обсудить. Это ведь важно".

Ну а пока американцам придется запастись терпением и соблюдать меры предосторожности. Впрочем, Дональд Трамп уверен, что в ближайшее время пандемия в США пойдет на спад. По крайней мере, в сентябре он планирует вновь открыть школы и университеты.