В Узбекистан возвращается День Победы

04.05.2020, 6:50, Новости дня

Создание масштабного парка Победы завершается в Ташкенте. В годы Великой Отечественной войны на фронт отправились более полутора миллионов жителей Узбекистана — почти половина трудоспособного населения республики. Экспонаты для комплекса, включая семейные реликвии, люди везут со всей страны.

Несмотря на карантин в связи с пандемией, в Ташкенте по-фронтовому, в трехсменном режиме, завершается строительство грандиозного комплекса — парка Победы. В главном павильоне парка размещена композиция, посвященная великому подвигу — вся история страшной войны. Главный архитектор Гульшаира Магометова поясняет: "Этот парк должен носить эмоциональный характер — зона ужаса войны, зона тыла, зона скорби и печали, зона радости, зона благодарности. И каждая зона должна была рассказать в образах и цифрах о вкладе узбекского народа в Победу".

Первым делом посетитель попадает в зону "Ужасы войны". Это дзоты и танки, нависшие над траншеями. Проходя прямо под их гусеницами, посетитель видит, сколько вражеских машин вторглось на территорию Советского Союза. "Это не макет, это настоящий танк Т-34, который участвовал в боях и сохранился в Узбекистане. Все остальное — имитация. И фотографии настоящие вы можете видеть", — говорит главный дизайнер и проектировщик Мурат Ибрагимов. Здесь бережно хранится память о героях войны, их бессмертном подвиге мужества. Только за оборону Москвы награждены почти две тысячи уроженцев Узбекистана.

Генеральный директор по производственному и художественному оформлению Дилявер Аблаев подчеркивает: "Мы воодушевлены тем, что занимаемся таким благим делом. Такое ощущение, что мы создаем храм. Немаловажное значение здесь мы придаем тем героическим личностям, которые приняли участие в сражениях с фашизмом в первые дни войны. Это Брестская крепость, оборона Москвы, Сталинградская битва".

Из Узбекистана на фронт отправилась почти половина трудоспособного населения — более полутора миллиона человек. Каждый третий отдал свою жизнь за нашу общую Родину. "На декоративной стене у нас есть изображения лепешек. Вы знаете, у нас семь регионов, и в каждом регионе абсолютно разный тип лепешек. У нас традиция была: когда человек уходил на фронт, он надкусывал лепешку, ее вешали на стену и ждали, когда человек вернется", — рассказывает главный архитектор Гульшаира Магометова.

На территории парка воссоздан железнодорожный вокзал Ташкента, настоящий паровоз военных лет — как центральный образ подвига тыла. "Хлебный город" стал приютом для миллионов эвакуированных со всего Союза. Новый дом на узбекской земле нашли более 200 тысяч детей, потерявших родных.

В Узбекистан возвращается День Победы. Здесь никогда не забывали о подвигах героев Великой Отечественной, чтили ушедших, окружали заботой здравствующих. Сегодня по-особому наполняется атмосфера праздника во многом благодаря особому, глубоко личному отношению ко Дню Победы президента Узбекистана Шавката Мирзиеева.

Глава государства услышал и поддержал стремление простых людей возродить идею большого парка Победы в столице. Создание экспозиции стало поистине всенародным делом, свои реликвии для музея люди привозили со всего Узбекистана. Центральную аллею мемориального комплекса венчает скульптура героев войны во главе с Сабиром Рахимовым.