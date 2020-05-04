 

Трамп угрожает Китаю новыми пошлинами

04.05.2020, 6:50, Новости дня

Вашингтон рассматривает введение новых тарифов на китайские товары как способ наказать Пекин за мировую пандемию коронавируса. По версии американского президента Дональда Трампа, Китай сейчас просто отказывается признать свои ошибки.

“Я думаю, что Китай совершил ужасную ошибку и они не хотели ее признать. Мы хотели приехать, они не хотели нас пускать, даже ВОЗ не хотели пускать. Они допустили это, но гораздо позднее, а не сразу. Мое мнение: они совершили ошибку и пытались ее скрыть, пытались потушить это, как огонь”, — сообщил Трамп.

Американский лидер также отметил, что две страны ведут сложную политическую игру, похожую на шахматы или покер. И, судя по всему, следующим шагом Вашингтона станут именно новые тарифы. Решение будет приниматься после публикации правительственного доклада о распространении вируса, появления которого Трамп ожидает в ближайшее время.



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