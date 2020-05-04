 

Китай потребовал от пассажиров рейса Москва – Пекин справку о здоровье

04.05.2020, 6:30, Новости дня

С 8 мая на самолеты рейса Москва – Пекин пустят только при наличии справки об отсутствии коронавируса, сообщило посольство Китая в России.

Справку необходимо получить «не менее чем за 120 часов до рейса». Тест на нуклеиновые кислоты можно сдать в шести медицинских учреждениях Москвы и Санкт-Петербурга, передает ТАСС.

Посольство «предупреждает граждан, у которых есть необходимость вернуться домой рейсами Air China, в обязательном порядке необходимо пройти тест в одном из этих шести медучреждений», передает РИА «Новости».



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