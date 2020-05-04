 

Не постеснялась: Меган Маркл скопировала образ Кейт Миддлтон

04.05.2020, 6:18, Разное

Многие пользователи социальных сетей заметили, что Кейт Миддлтон во всех разговорах по видеосвязи придерживается одного стиля – это прическа “мальвинка”. Чуть позже поклонники обнаружили, что Меган Маркл тоже подключилась к онлайн общению и даже скопировала образ своей родственницы.

Подписчики герцогини отмечают, что Миддлтон всегда убирает передние пряди волос назад и наносит легкий макияж. Сегодня супруга принца Уильяма связалась с молодой британкой, которая родила несколько часов назад. Девушка была взволнована звонком самой Кейт. Она постаралась совладать с сильными эмоциями и в конце разговора показала своего сыночка.

Меган Маркл решила не отставать от королевской семьи и через некоторое время начала выходить в прямые эфиры. Общаясь с англичанами, она повторила знаменитую “мальвинку” Кэтрин.

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru) 3 Дек 2018 в 8:22 PST

Пользователи Интернета отмечают, что сначала актриса появлялась в другом образе: она делала высокий хвост. Но чуть позже Меган решила изменить прическу, причем на такую же, как у Кейт.



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