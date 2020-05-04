 

Трамп собрался выяснить, почему Китай не остановил распространение COVID-19

04.05.2020, 6:08, Новости дня

Коронавирус должны были сразу остановить в Китае, сообщил глава американского государства Дональд Трамп.

Трамп подчеркнул, что коронавирус «пришел из Китая». По словам Трампа, болезнь «должны были сразу остановить», но в Китае «предпочли этого не делать, или что-то произошло».

«Дело либо в некомпетентности, либо…» – приводит его слова ТАСС со ссылкой на Fox News.

Президент США отметил, что «по какой-то причине они этого не сделали». теперь Вашингтону «придется выяснить, какой была эта причина».

Трамп считает, что в Китае «совершили ужасную ошибку и не хотели ее признать», пытались «ее скрыть, пытались загасить это, как огонь», поэтому «не хотели пускать» представителей ВОЗ или США. Президент США раскритиковал Пекин за то, что власти Китая «запретили въезд в Китай, но не запретили» своим гражданам «въезд в США и по всему миру», передает РИА «Новости».

Напомним, разведка США утверждает, что Китай скрывал информацию об опасности коронавируса, чтобы закупить товары медицинского назначения.



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