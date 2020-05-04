 

Мнение: “Эвакуация как сверхпроект” и “Дубина народной войны”

04.05.2020, 6:06, Разное

Вышли две новые серии документального фильма посвященного ВОВ, который выкладывается на канале МО РФ. Первые две серии выкладывал вот здесь https://colonelcassad.livejournal.com/5835619.html (особо удачной получилась про Гитлера и его "скромных" западных друзей)
3-я серия называется "Эвакуация как сверхпроект" и посвящена циклопическому проекту эвакуации промышленных предприятий на восток, что позволило сохранить производственную базу для длительной войны и в долгосрочной перспективе добиться экономического превосходства в вопросах производства вооружений над Третьим Рейхом.
4-я серия называется "Дубина народной войны" и посвящена она масштабному партизанскому движению, которое начало разворачиваться еще в 1941-м году, а в 1943-1944 годах буквально выжигало нацистские тылы, сковывая огромные ресурсы немцев.

Для тех, кто интересовался – серии выходят сразу как на русском, так и на английском языках.

И еще.

http://history.ric.mil.ru/Nomera – бесплатная подшивка номеров "Военно-исторического журнала" с 2004-го года + раритетный номер 1939 года. Просто качаете в pdf
Плюс бесплатная подшивка журнала "Военные комиссариаты России" за 2019-2020-й http://voenkom.ric.mil.ru/Nomera
А также брошюра "Роль Русского народа в создании многонационального советского государства" 1945 года выпуска https://propagandahistory.ru/2418/Rol-russkogo-naroda-v-sozdanii-mnogonatsionalnogo-sovetskogo-gosudarstva–Broshyura-iz-bibliotechki-agitatora–1945-g/

Руководящая роль русского народа с особой силой сказалась в годы Великой Отечественной войны. Главная тяжесть войны и наибольшие жертвы в деле разгрома немецкого фашизма и японского империализма пали на плечи русского народа. Это русские рабочие и крестьяне научили все народы нашей страны, как надо защищать СССР, научили воевать и бить своих врагов. Товарищ Сталин — великий вождь народов нашей страны, создатель советского многонационального государства, в своем речи на приёме в Кремле 24 мая 1945 г. поднял тост за великий русский народ, как наиболее выдающуюся нацию из всех наций, входящих в состав Советского Союза, провозгласил здравицу за русский народ, как руководящую силу среди всех народов нашей страны. Эти слова товарища Сталина являются высшим выражением победы идеологии дружбы народов нашей страны, крепости и силы многонационального Советского Союза. В дружной, единой, братской семье равных народов главой правительства, отцом народов отмечена выдающаяся заслуга того народа, который является руководящей силой в союзе республик. Поэтому с таким воодушевлением и радостью были встречены эти сталинские слова всеми народами нашей страны. Все советские люди, к какой бы национальности они ни принадлежали, поняли и почувствовали, что сталинские слова, как всегда — правильные, справедливые слова, что сталинская похвала — заслуженная похвала. Прекрасно выражены эти чувства и мысли советских людей в обращении чувашского народа к товарищу Сталину.

«Самый близкий друг наш Сталин
Солнце нашего восхода
Породнил ты нашу славу
С славой русского народа.
Он, великий и могучий,
Напрягал в борьбе усилья,
Чтоб могли в полете общем
Чуваши расправить крылья.
Чтоб и мы под синим небом
По–орлиному летали,
Чтоб в семье республик наших
В полный рост мы рядом встали».

Сила русского народа, его великая освободительная миссия именно в том и заключается, что он стремился и стремится к тому, чтобы все народы смогли «расправить крылья», подняться на новую ступень, стать в общей семье народов в полный рост рядом со своим старшим братом — русским народом. И в том, что эта великая историческая миссия с честью выполнена русским народом на протяжении всей истории СССР, сказались качества народа, отмеченные товарищем Сталиным. Поистине, чтобы решить все задачи создания советского многонационального государства, его дальнейшего роста, укрепления и расцвета, решить задачи защиты СССР от внешнего врага и разгромить захватчиков, нужны были ясный ум, стойкий характер и терпение русского народа.

Источник: Colonel Cassad



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