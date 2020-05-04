 

Дочери Ольги Кабо Татьяне Василишиной не понравилось жить в Лондоне

04.05.2020, 5:53, Разное

Ольга Кабо пояснила корреспондентам, что ее дочь Татьяна Василишина осталась недовольна нравилось жизнью в Лондоне. Неудачный опыт проживания в чужой стране заставил наследницу звезды возвращаться в Россию.
Татьяна Василишина с раннего детства желала быть балериной, поэтому посещала Школу классического танца. Далее дочь Ольги Кабо планировала поступать в Академию хореографии, но когда ей исполнилось 11 лет, она сообщила, что отказывается от балета и сидеть на диетах не желает.

Потом Ольга Кабо порекомендовала дочери учебу в школе искусств в Лондоне, там одновременно с актерством преподавали и танцы. Татьяна Волошина 6 лет прожила в общежитии, где в одной комнате селили по 10 людей. Там же на 20 человек был только одна санитарная комната. Каждый месяц актриса приезжала в гости к наследнице и понимала, как она очень грустит. Тогда мать и дочь приняли решение возвращаться обратно в Россию.

Напомним, Татьяна Василишина осенью 2019 года показала собственную работу постановщика и создателя либретто балета «Лолита. Вплоть до смерти и после…». Ольга Кабо горда постановкой дочери, ведь в ней ее наследница исполнила одну из партий.



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