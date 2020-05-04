Новорожденный сын Джонсона получил одно из имен в честь врачей, которые спасли жизнь британскому премьеру

04.05.2020, 5:42, Новости дня

Премьер Британии Борис Джонсон и его невеста Кэрри Симондс придумали имя новорожденному сыну. Его будут звать Уилфрид Лоури Николас Джонсон, написала Симондс в Instagram 2 мая.

Уилфридом звали дедушка премьера, Лоури – имя бабушки его невесты. Имя Николас было выбрано в честь двух врачей лондонской клиники Святого Фомы, спасших жизнь главе правительства, который находился в тяжелом состоянии после осложнений COVID-19.

Скриншот: thesun.co.uk

Специалист по респираторным заболеваниям Ник Харт и инфекционист Ник Прайс вели Джонсона, когда он оказался в реанимации.

Медики направили Джонсону и Симондс поздравление с рождением малыша, сообщил телеканал Sky News. Они написали, что очень тронуты решением родителей дать имя Николас мальчику, и признались, что это честь для них и всей команды клиники.

27 марта Джонсон сообщил, что ему диагностировано заболевание COVID-19. Неделю с 5-го по 12 апреля он провел в больнице, а затем несколько дней находился в отделении интенсивной терапии. 12 апреля его выписали. После этого Джонсон две недели провел в загородной резиденции. С 28 апреля премьер-министр Великобритании приступил к работе.

Симптомы коронавирусной инфекции испытывала и Симондс, находившаяся на восьмом месяце беременности.

29 апреля у пары родился сын, Джонсон присутствовал при родах.