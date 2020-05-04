Бродский – Кириллу Тимошенко: Сосунок, пока не объяснишь, сколько денег сбросились олигархи и куда ты их дел, ты вор и мародер

04.05.2020, 5:42, Новости дня

Заместитель главы Офиса президента (ОП) Украины Кирилл Тимошенко – это “мародер от коронавируса”. Об этом 3 мая в Facebook заявил украинский бизнесмен Михаил Бродский.

“Вчера одна моська, он же Кирилл Тимошенко, он же замглавы ОП, он же экс-ивент-менеджер [бизнесмена Геннадия] Корбана и [мэра Днепра Бориса] Филатова, он же мародер от коронавируса и он же главный пиарщик [президента Украины Владимира] Зеленского, позволил себе грязно намекать у себя в блоге на СМИ и их собственников о якобы заказухе на него из-за его мародерства на закупках в Китае. Отвечаю. Сосунок, пока ты не объяснишь, сколько денег сбросились олигархи и куда ты их дел, с документами, ты в моих глазах – вор и мародер на горе людей”, – написал он.

Бизнесмен порекомендовал не волноваться “насчет репутации других”.

“Еще два-три месяца – и у вас останется 15%. Любой чиновник не имеет презумпции невиновности, давай документы, где вы с Бауманом (возможно, речь идет про замглавы комитета уголовного права и процесса Национальной ассоциация адвокатов Украины Юрия Баумана. – “ГОРДОН”) дели $20 млн”, – отметил Бродский.

По его словам, Тимошенко обманул Зеленского.

“Позорные вы людишки. Будете гореть в аду, как Кравченко (видимо, бизнесмен имеет в виду экс-главу МВД Юрия Кравченко, умершего от огнестрельного ранения в голову. – “ГОРДОН”). Это тебе не устрицы открывать на вечеринках”, – заявил Бродский.

итак, вчера одна моська, он же кирилл тимошенко, он же зам главы оп, он же экс ивент-менеджер корбана и филатова, он же… Posted by Михайло Бродський on Pühapäev, 3. mai 2020

2 мая Тимошенко в Facebook обвинил издание “Обозреватель”, которое связывают с Бродским, в “распространении высосанных из пальца сенсаций”. Речь идет о версии, что ОП связана с DDoS-атаками на сайт “Обозревателя”.

“Офис президента, действуя в рамках полномочий, установленных законом, имеет целую кучу важных государственных дел. В список этих дел входит, например, организация обеспечения страны противоэпидемическими средствами. А вот организация DDoS-атак или защита от них точно не входит”, – написал замглавы ОП.

Інтернет-видання «Обозрєватель» звинувачує Офіс Президента України в організації DDOS-атаки на свій сайт, яка… Posted by Kirill Timoshenko on Laupäev, 2. mai 2020

23 апреля в Борисполь прибыл грузовой самолет “Мрія” с более чем 100 т медицинских товаров на борту. Рейс встречал Зеленский и другие представители власти. Из сообщения ОП следовало, что весь груз или большая его часть – гуманитарный.

Однако 29 апреля стало известно, что народный депутат от группы “За майбутнє” Александр Герега, совладелец сети “Эпицентр”, разослал коллегам по парламенту и в мэрию Киева письма, в которых предлагал приобрести товары с “Мрії” в его компании.

После этого Тимошенко признал, что рейс был оплачен коммерческими структурами и как минимум часть груза предназначалась для продажи, то есть не была гуманитарной.