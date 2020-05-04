В Швеции во время карантина открыли посреди поля ресторан для одного гостя

04.05.2020, 5:42, Новости дня

В поле недалеко от шведского городка Рансетер открыт уникальный ресторан под названием Bord för En (“Стол для одного”), сообщил 1 мая телеканал CNN.

Единственный столик предназначен для одного гостя в день. Ресторан будет работать до 1 августа, и почти на каждый день он уже забронирован.

Официанты не предусмотрены. Еда гостям будут передаваться с помощью корзины и веревок. О смене блюд посетитель должен сигнализировать колокольчиком.

Создатели заведения, супруги-радиоведущие Расмус Перссон и Линда Карлссон, считают такой ресторан идеально соответствующим всем правилам социального дистанцирования. Идея столика на лугу появилась у них, когда в гости после начала эпидемии коронавируса приехали родители Линды. Чтобы не подвергать пожилых людей риску, им накрыли стол снаружи, а еду подавали через окно.

Перссон, ранее работавший поваром, составил меню для гостей ресторана, в нем три блюда. На первое – картофельный хашбраун со сметаной и морской капустой. На второе – крокеты из сладкой кукурузы с маслом лесного ореха и морковно-имбирным пюре. Десерт – черника с охлажденными сливками и пудрой из свекольного сахара. Также посетитель сможет выбрать один из домашних безалкогольных напитков.

Каждый гость сам выбирает, сколько заплатить за вечер, рассказали супруги.

Швеция – одна из немногих стран мира, в которой не объявляли карантин из-за вспышки COVID-19. Правительство издало рекомендации по гигиене и социальному дистанцированию. По данным Университета Джонса Хопксинса, в Швеции инфицированы 22 317 человек, скончались 2679.