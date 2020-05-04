Новый коронавирус может передаваться во время инкубационного периода

04.05.2020, 5:40, Разное

Возможно, инфицированные новым коронавирусом 2019-nCoV, могут передавать инфекцию другим людям до появления симптомов. Глава Государственного комитета по делам здравоохранения Китая Ма Сяовэй сообщил, что пациенты могут быть контагиозными во время инкубационного периода болезни, который длится от 1 до 14 дней, передает CNN.

Сяовэй добавил, что знания о вирусе ограничены, и сейчас неизвестно, какой риск могут нести его возможные мутации.

«Способность вируса передаваться демонстрирует признаки усиления. Мы до сих пор не выяснили источники инфекции для этого коронавируса, мы мало знаем о его мутациях и о том, как он распространяется. Поскольку это новый вирус, изменения могу обнаружиться в ближайшие дни или недели. Меняется и степень опасности, которую он представляет людям разного возраста», – рассказал Ма Сяовэй.

«Это кардинально меняет ситуацию», – сказал доктор доктор Уильям Шаффнер (William Schaffner), советник Центров по профилактике и контролю заболеваемости в США. Если вирус может распространяться до появления симптомов, это усложняет контроль инфекции. Отследить всех инфицированных и поместить на карантин крайне сложно.

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