 

Intel хочет купить израильскую Moovit за $1 млрд

04.05.2020, 5:35, Новости дня

Американский технологический гигант Intel Corp ведет переговоры о покупке израильского разработчика приложения для общественного транспорта Moovit. По информации портала Calcalist, сумма сделки может составить $1 млрд.

Intel уже является инвестором израильской компании: Moovit привлекла в общей сложности $138 млн от американской корпорации, а также BMW iVentures и Sequoia Capital. Доля Intel составляет $30 млн.

Бесплатным краундсорсинговым приложением Moovit пользуются 800 миллионов человек в 102 странах мира. Оно в режиме реального времени предоставляет информацию о графике работы общественного транспорта. При этом, как отмечает Calcalist дополнительно генерирует данные о передвижениях людей. Ранее, в 2017 году Intel приобрела, опять же в Израиле, крупнейшего производителя мобильных технологий Mobileye, отслеживающего именно транспортные перемещения. Стоимость сделки составила $15,3 млрд. Кроме того, в декабре Intel за $2 млрд купила израильскую Habana Labs, специализирующуюся на искусственном интеллекте.

Новая сделка позволит Intel создать максимально полную картину: в ней будут данные о транзите и транспорте в городах по всему миру. При этом, как отмечал еще в 2018 году генеральный директор Moovit Нир Эрез, это также позволит создать целостную картину движения в городских районах.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

30.04 / Автоматика отключила один из энергоблоков Ровенской АЭС от сети

12.04 / Прогнозировать шизофрению специалисты планируют по изменениям в детстве

06.04 / Гутерриш заявил, что в мире резко увеличилось число случаев домашнего насилия

26.03 / Рядом с посольством США в Багдаде вновь упали ракеты

14.04 / Пожарные спасли кота, который просидел на дереве пять дней

22.04 / “Индекс свободы прессы”: Украина опережает Россию на 43 пункта, Туркменистан поднялся с последнего места на предпоследнее

28.04 / Филиалы государственной “Объединенной горно-химической компании” заявили о возможной остановке

07.04 / Генпрокуратура потребовала заблокировать фейки о выделении матпомощи в связи с пандемией

03.04 / В Праге памятник маршалу Коневу сняли с пьедестала

07.04 / Давидюк: Стратегия Коломойского понятна. Вопрос в том, Зеленский поддерживает Коломойского или МВФ и экономику Украины

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска