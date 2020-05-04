Intel хочет купить израильскую Moovit за $1 млрд

04.05.2020, 5:35, Новости дня

Американский технологический гигант Intel Corp ведет переговоры о покупке израильского разработчика приложения для общественного транспорта Moovit. По информации портала Calcalist, сумма сделки может составить $1 млрд.

Intel уже является инвестором израильской компании: Moovit привлекла в общей сложности $138 млн от американской корпорации, а также BMW iVentures и Sequoia Capital. Доля Intel составляет $30 млн.

Бесплатным краундсорсинговым приложением Moovit пользуются 800 миллионов человек в 102 странах мира. Оно в режиме реального времени предоставляет информацию о графике работы общественного транспорта. При этом, как отмечает Calcalist дополнительно генерирует данные о передвижениях людей. Ранее, в 2017 году Intel приобрела, опять же в Израиле, крупнейшего производителя мобильных технологий Mobileye, отслеживающего именно транспортные перемещения. Стоимость сделки составила $15,3 млрд. Кроме того, в декабре Intel за $2 млрд купила израильскую Habana Labs, специализирующуюся на искусственном интеллекте.

Новая сделка позволит Intel создать максимально полную картину: в ней будут данные о транзите и транспорте в городах по всему миру. При этом, как отмечал еще в 2018 году генеральный директор Moovit Нир Эрез, это также позволит создать целостную картину движения в городских районах.