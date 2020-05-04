Коронавирус принес Баффету рекордные убытки

04.05.2020, 5:35, Новости дня

Коронакризис не щадит никого, даже Баффета. Компания легендарного инвестора Berkshire Hathaway в первом квартале получила рекордный за всю историю убыток — почти 50 миллиардов долларов. Ее портфель сократился на 55 миллиардов. При этом были распроданы все акции авиакомпаний. Среди них бумаги United Airlines, Delta Airlines, American Airlines и Southwest Airlines. Сфера авиаперевозок по мнению Баффета получила сильнейший удар, и он не знает каким образом будут развиваться события и сможет ли она оправиться от кризиса. Мир изменился, — сообщил инвестор. Так или иначе, держать эти бумаги сейчас он не видит смысла.

"Ценность многих акций снизилась. Наша позиция в авиакомпаниях была ошибкой. Berkshire сегодня стоит меньше, потому что занял эту позицию. Есть и другие ошибочные решения", — сказал Баффет.

Легендарный инвестор также отметил, что этот кризис отличается от всех предыдущих. И именно поэтому Berkshire Hathaway не стала как раньше покупать подешевевшие акции.

Вложения в первом квартале составили всего 3 с половиной миллиарда, а денежный запас вырос на 10 миллиардов — до 137 миллиардов.

Напомним, Баффет начал заниматься инвестициями еще в 60-х годах, и сейчас занимает пятое место в списке самых богатых людей мира. Его состояние оценивается в 72 млрд долларов.

Кстати, эксперты отмечают, что восстановление фондового рынка США, наблюдавшееся в последнее время, носит иллюзорный характер. Вырасти индексам помогли по большому счету акции пяти крупнейших технологических компаний — Microsoft, Apple, Amazon, Google и Facebook. Их суммарный вес в индексе широкого рынка составляет 20%, при этом с начала года они выросли на 10%. Остальные 495 акций в среднем потеряли 13%.