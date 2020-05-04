Танкер на приколе. Сколько нефти хранится в плавучих хранилищах?

04.05.2020, 5:35, Новости дня

Настроения на мировых рынках ухудшились. Очередные воинственные заявления Трампа в отношении Китая и осознание глубины кризиса подпортили инвесторам настроения. Коррекция наблюдается и на нефтяном рынке.

Цены на нефть марки Brent сегодня утром теряют около 3% — баррель стоит 25,70 долларов.

При этом ситуация с колоссальным избытком черного золота пока сохраняется. Согласно последним данным, в танкерах, используемых как плавучие хранилища, сейчас находится рекордные 375 миллионов баррелей, при этом наземные хранилища уже заполнены практически под завязку.

Впрочем, ограничения постепенно смягчаются, и экономика оживает. Увеличивается и спрос. Кроме того, с 1 мая участники сделки ОПЕК+ начали сокращать добычу, а в Штатах она снижается по естественным причинам. Отчасти поэтому цены на нефть сейчас значительно выше, чем еще пару недель назад, когда стоимость американских сортов опускалась ниже нуля.

Стоит добавить, что хранение нефти в танкерах сейчас стало крайне выгодно. Из-за падения спроса дальние контракты на нефть стоят намного дороже ближних – эта ситуация на рынке называется суперконтанго и отражает надежды участников на восстановление через несколько месяцев.

Трейдер получает возможность купить дешевую нефть сейчас, арендовать танкер и продать свое топливо по значительно более дорогой цене в будущем, при этом затраты на аренду танкера окупятся.

Из-за популярности такой стратегии и действий Саудовской Аравии, стоимость аренды танкеров за первый месяц резко выросла – на 400%. И хотя в последнее время ставки несколько снизились, все еще остаются исключительно высокими по сравнению с историческими значениями.