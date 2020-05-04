 

В Белоруссии предсказали завершение эпидемии COVID-19 в августе

04.05.2020, 5:30, Новости дня

В Белоруссии эпидемия коронавируса завершится к 14 августа, сообщил глава отделения медицинской статистики Минской областной клинической больницы Виктор Сущевич.

Он сообщил, что пик заболеваемости ожидают к 20-м числам мая, к середине июня «должно наступить снижение», а «забудут этот кошмар» в августе. 

«Дай бог, чтобы это было так или еще раньше», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на «Беларусь 1».

По данным на воскресенье, в Белоруссии зафиксировано 16 тыс. 705 случаев заражения, скончались 99 человек.

Напомним, на днях Всемирная организация здравоохранения потребовала от Белоруссии немедленно усилить меры по борьбе с коронавирусом.

Представитель ВОЗ подчеркнул, что темп прироста заболевших в Белоруссии является одним из самых высоких в европейском регионе.



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