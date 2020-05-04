Британские ученые смогли объяснить загадочное исчезновение пчел

04.05.2020, 4:53, Разное

Британские исследователи провели анализ ряда исследовательских материалов, на основании результатов которого высказали предположение насчет вероятной причины загадочного исчезновения пчел, наблюдавшегося в последние годы. По мнению научной группы, неприятный феномен вызван вирусным заболеванием насекомых.

Как отметили ученые, представляющие Университет Ньюкасла (Великобритания), на территории страны отмечено вымирание не только отдельных групп медоносных пчел, но и целых их колоний. Количество исчезнувших насекомых увеличилось, в частности, в период 2007-2017 годов, а самая частая фиксация производилась для кластерных вспышек, происходящих неподалеку друг от друга. Наиболее вероятной причиной такого явления исследователи Соединенного Королевства назвали заболевание, именуемое вирусным пчелиным параличем. Примечательно, что первоначально распространение недуга наблюдалось исключительно на территории Линкольншира, но спустя несколько лет эпидемия этого заболевания охватила уже 39 из 47 округов Великобритании.

Наиболее характерными симптомами болезни эксперты назвали появление у пчел сильного тремора и неспособности к полету. Также у пораженных насекомых зачастую имеет место потеря покрывающего брюшко волосяного покрова. Ученые отметили, что после инфицирования длительность жизни насекомых ограничивается всего неделей. Пока что для специалистов остается загадкой такая сильная уязвимость пчел к указанному вирусу, однако отмечается четкая корреляция между инцидентами вспышек заболевания и наличием маток, завезенных из-за рубежа.