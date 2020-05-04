Мнение: Уничтожение американской ДРГ в Венесуэле

04.05.2020, 4:50, Разное

Венесуэльская армия и военная контрразведка предотвратили проникновение на территорию Венесуэлы подготовленной ЦРУ ДРГ, которая должна была на катерах проникнуть на территорию Венесуэлы и действуя в контакте с оперативным центром в Колумбии, осуществить серию убийств высокопоставленных чавистов в интересах возобновления попыток государственного переворота с целью свержения Мадуро. В ходе спецоперации FANB, 8 подготовленных США террористов были убиты, двое взяты в плен и уже дают показания. Один из них – работает на DEA. Изъято 6 автомобилей, 10 единиц стрелкового оружия, боеприпасы, средства связи, спутниковый телефон, моторная лодка, на которой террористы пытались проникнуть в Венесуэлу из Колумбии вдоль побережья штата Ла-Гуайра.



Роберт Колина (позывной "Пантера"). Руководитель группы ликвидированный в ходе задержания.

Дезертировал из рядов Национальной Гвардии Венесуэлы, примкнул к поддерживаемым США заговорщикам, действовал в составе группы наемников на территории Колумбии, которая занималась подготовкой боевиков в одном из лагерей на территори Колумбии.

Весьма вероятно, был руководителем одной из групп наемников, которая должна была вторгнуться в Венесуэлу, во время "прорыва гуманитарной помощи из Колумбии".

Вот здесь https://twitter.com/dquinterotv10/status/1257003941847498754 видео из лагеря подготовки ЦРУ на территории Колумбии, часть персонажей с видео венесуэльские спецы вчера завалили.



А это он же вместе с Гуайдо.



https://twitter.com/hashtag/VARGAS?src=hashtag_click – кадры из района спецоперации. Слышна стрельба и шум вертолетов.



Один из арестованных террористов.



Фрагменты спецоперации.

Для поимки террористов задействовали также членов Боливарианской милиции и местных жителей.



Судя по наличию машин, для прибытия группы уже была проведена подготовка на месте, что говорит о том, что действовала уже внедренная в Венесуэлу ячейка террористов, которая накапливала оружие и транспортные средства.

В целом, США вновь обделались в Венесуэле, а сама практика засылки убийц и террористов лишний раз показывает, что те методы, которые США еще с 60х годов предпринимали против Кубы, они также продолжают предпринимать и против Венесуэлы. К международному праву и законности это конечно не имеет никакого отношения, речь идет о финансирование и организации террористической деятельности на территории другого государства. И в этом плане США были, есть и остаются главным спонсором терроризма среди всех государств, которые этим занимаются. Впрочем, это не является большим секретом еще со времен истории "Аль-Каиды" и ИГИЛ.