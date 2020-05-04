Кадырова призвали сделать тренера «Ахмата» бомжом за слова о «ноющих» россиянах

04.05.2020, 4:48, Новости дня

Пользователи соцсетей возмутились высказыванием главного тренера грозненского «Ахмата» Игоря Шалимова, который раскритиковал за «нытье» людей, столкнувшихся с финансовыми трудностями из-за коронавируса.

Шалимов в Instagram назвал людей, которые требуют от государства финансовой поддержки, «дармоедами». Он заявил, что те, кто «ноет», живут «лучше бомжей», передает РИА «Новости».

Шалимов предложил им выбрать другую профессию, передает Sport24.

Один из пользователей в ответ призвал главу Чечни Рамзана Кадырова уволить Шалимова и «сделать его бомжом, чтобы он понял, что такое жизнь без денег». Другой пользователь заявил, что Шалимов «позорит» Кадырова. Кроме того, Шалимова призвали отправить в отставку за то, что он «решил подогреть людей, которые и так уже злые».

«Так гнев народа может и ему боком встать», – говорится в одном из сообщении.

Журналист Василий Уткин отметил, что Шалимов – «тренер команды с последнего места в чемпионате», но «называет дармоедом кого-то еще», «не себя».

«Тренер аутсайдера чемпионата РФ с зарплатой порядка полумиллиона долларов в год. Натренировал на последнее место за пол-лимона грина (плюс-минус), и дармоед кто-то другой», – сообщил Уткин.