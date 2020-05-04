Парасюк: Зеленский должен позвонить Коломойскому и сказать: “ПриватБанк” не вернется”

04.05.2020, 4:25, Новости дня

Президент Украины Владимир Зеленский должен объяснить бизнесмену Игорю Коломойскому, что “ПриватБанк” тот назад не получит. Такое мнение активист Майдана, бывший народный депутат Владимир Парасюк выразил в авторской программе основателя издания “ГОРДОН” Дмитрия Гордона.

“То, что произошло с “ПриватБанком”, – это было политическое решение, не экономическое. И это политика. И нужно к нему относиться, как к политике. То есть Зеленский должен позвонить Коломойскому, сказать: “Игорь Валерьевич, добрый день. Вы понимаете, что такая ситуация и весь этот конфликт, споры государства и ваши вокруг “ПриватБанка” – они вредят имиджу и вашему, и моему, и всех вокруг. Давайте ставить точки над “і”. “ПриватБанк” не вернется. Давайте разговаривать дальше”. То есть это должен быть жесткий разговор”, – сказал экс-нардеп.

Он подчеркнул, что “экономических оснований забирать “ПриватБанк” не было никаких”.

“Они до этого довели, а потом на этом сделали много политики. Хорошо. Прошли. Но давайте ставить точку над “і”. Потому что каждое заявление, каждое слово влияет на все сферы жизни в Украине. А главное, на нас смотрят партнеры из Европы просто, как на идиотов. А этого делать нельзя, от этого страдает государство в целом. Поэтому Игорь Валерьевич должен осознавать ответственность, и Владимир Зеленский должен нести ответственность. В принципе, больше никто. Потому что сейчас его команда. И говорить, что там какой-то независимый премьер или прокурор, нет смысла. Там везде его люди”, – объяснил Парасюк.

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“ПриватБанк” был национализирован 18 декабря 2016 года, на тот момент это был крупнейший частный банк Украины. На его докапитализацию государство потратило почти 200 млрд грн. Бывшие акционеры, бизнесмены Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, в судебном порядке пытаются добиться отмены национализации и возвращения банка.

По словам председателя совета Национального банка Украины Богдана Данилишина, в судах рассматривается около 600 дел в отношении “ПриватБанка”.

Генеральная прокуратура с июня 2017 года вела расследование по факту создания преступной организации с целью завладения в течение 2008–2016 годов денежными средствами “ПриватБанка” в особо крупных размерах бывшим менеджментом финучреждения. По данным следствия, с 20 октября по 22 ноября 2016 года, перед национализацией финучреждения, “ПриватБанк” выдал 36 юрлицам кредитов на срок от восьми до 10 лет по ставке 10,5% годовых на общую сумму 126,9 млрд грн. Эти средства не задержались на счетах дебиторов, а сразу же были переведены в счет погашения кредитов 193 юридических лиц.

В ноябре 2019 года больше 3000 томов уголовного производства были переданы в Национальное антикоррупционное бюро Украины.

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Видео: Дмитрий Гордон / YouTube