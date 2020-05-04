 

“Он – ледокол”. Гончарук считает, что после коррупционных скандалов появление Саакашвили во власти логичное

04.05.2020, 4:25, Новости дня

Бывший президент Грузии, экс-председатель Одесской облгосадминистрации Михаил Саакашвили является ярким реформатором, который был бы полезен украинскому правительству. Об этом бывший премьер-министр Алексей Гончарук заявил “Радіо Свобода” в интервью, опубликованном 3 мая.

“Саакашвили – яркий реформатор. Я думаю, что, кстати, такие вещи, как приватизация, дерегулирование значительно ускорились бы. У него много энергии – он точно не сидел бы сложа руки, точно громко критиковал бы коррупцию. Я думаю, что в связи с тем, что в последнее время все чаще раздаются коррупционные истории и скандалы и команду президента обвиняют в этом, с этой точки зрения логично появление такой яркой фигуры. Я думаю, что в том числе по этой причине кандидатура господина Саакашвили появилась”, – сказал он.

По словам экс-премьера, Саакашвили – “человек конфликтный, он не боится конфликтовать, что создает для многих вокруг дискомфорт”.

“Поэтому здесь есть плюсы, очевидно, и минусы. Он – такой себе “ледокол”. Он точно пытался по целому ряду направлений делать реформы. И это точно позитив”, – объяснил Гончарук.

Он считает, что решение о назначении Саакашвили в Кабинет Министров нужно принимать, с уважением относясь к позиции руководства Грузии.

22 апреля стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский предложил Саакашвили занять пост вице-премьера по вопросам реформ. Президент считает, что у политика “есть потенциал для поддержки правительства Украины”.

На данный момент достаточного количества голосов за назначение Саакашвили нет, его кандидатуру в Верховную Раду не вносили.

Народный депутат от “Слуги народа” Александр Качура высказал мнение, что, если президент обратится к фракции с призывом поддержать это кадровое решение, голоса найдутся. “Не было официального заявления Зеленского. Если президент озвучит на заседании фракции, что нам нужно поддержать Саакашвили, мы обязательно поддержим это решение. У нас будет 226 голосов во фракции”, – считает он.

По данным “Украинской правды” и “РБК-Украина”, экс-президент Грузии может занять пост советника президента или должность в Национальном совете реформ.

30 апреля глава фракции “Слуга народа” в Верховной Раде Давид Арахамия сообщил, что для Саакашвили нашли новую должность. Какую именно, нардеп не сказал.

В 2004–2013 годах Саакашвили был президентом Грузии. После окончания второй каденции в 2013 году он покинул страну, сейчас проживает в Украине, у него есть украинское гражданство.

В 2015–2016 годах экс-президент Грузии возглавлял Одесскую облгосадминистрацию. Ушел в отставку, потому что украинские власти, по его словам, поддерживали коррупционные кланы.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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