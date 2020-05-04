Мнение: Никита Михалков массовое чипирование Биллом Гейтсом не сам придумал

04.05.2020, 4:20, Разное

Плагиат делает из людей идиотов. Программу Никиты Михалкова “Бесогон ТВ” больше не будут показывать по “России 24”. Он считает, что “неприкасаемый” Билл Гейтс своими огромными деньгами закрыл ему дорогу на федеральное телевидение. Намекнул напрямую. Все стало понятно. В свое время точно так же “УС-2” растерзали могучие боссы Голливуда. На самом деле, посмотрев эту передачу, руководители телеканала (очень вменяемые люди на ВГТРК наверху, между прочим) пришли к выводу, что разгонять конспирологические слухи из соцсетей и с зарубежных мистических пабликов им как-то не с руки. Даже если ими занимается такой уважаемый человек, как Никита Михалков. Режиссер – человек прекрасный, я в этом уверен на 100%, но очень наивный. Теория о том, что Билл Гейтс ушел в биогенетические технологии, чтобы заниматься вирусами, а потом и чипировать все человечество, ведь он все же ИТ-шник, не нова. Ее уже три-четыре недели обсуждают в социальных сетях на английском языке. Теперь говорят, что Михалков виноват, что из-за него вышку сожгли в Северной Осетии, считая, что она угрожает здоровью. Полноте, эти слухи не режиссер породил. Еще до него толпа разнообразных людей в России говорила об опасности 5G и массовом чипировании после вакцинации – и участники “Дома-2” и известные спортсмены и музыканты, и даже менеджеры крупных компаний. Я намеренно не буду называть их имена, потому что, может, они начнут принимать таблетки – и придут в себя, им полегчает – ну и зачем им такая история болезни в сетях.

Программу свою Никита Сергеевич готовит, конечно же, не сам. У него штат молодых редакторов. Туповатых. И вот они почитали англоязычный интернет и решили – а давайте-ка мы в новой программе озвучим смелую теорию, что Билл Гейтс собирается вакцинировать, чипировать и сократить население планеты. И даже факты с видео надергали оттуда. Программа “Бесогон ТВ” в итоге – чистейший плагиат, кто не в курсе, но с прекрасным ведущим, в виде Никиты Сергеевича Михалкова. Если бы не он, не было бы рейтингов, давно бы ее закрыли. Есть Гордон на ТВ, например, он умеет изображать интеллектуала – и многозначительно молчать. Он бы не потянул. А Никита Михалков умеет разгонять самую бредовую дичь так, что в нее начинают верить.

Не только в Осетии крушат и поджигают и 5G и обычные вышки сотовой связи – люди опасаются «излучения», которое, якобы способствует заражению коронавирусом и прочими ужасными болезнями. Панический бред родился не в России, но, конечно, и до нас докатился. Население везде одинаково дремучее и малообразованное, к сожалению. Учиться люди не хотят. Самообразовываться тоже. И в России, и в Великобритании (где больше 30 вышек уничтожили) и в США и, например, в Бельгии.

Ну да, одну страну возьмем для примера. Бельгия. Цивилизованная?! Вообще – нет. Дикари. Het Laatste Nieuws (Бельгия) 22 января выпустила интервью с терапевтом Крисом ван Керкховеном, который утверждал, что «5G опасен для жизни, и никто об этом не знает». Редакция удалила статью, как бездоказательную, но материал стал распространяться по сети. Публикацию об опасности 5G поддержало и другое СМИ – Het Laatste Nieuws – там примерно в то же время вышел материал о том, что первые вышки 5G были установлены в Китае, в провинции Ухань. Ну что с них возьмешь? Варвары бельгийцы.

Следом за бельгийскими журналистами и толпой блогеров-экспертов эстафету в распространении паники подхватили уже знаменитости. К примеру, актер Вуди Харльсон (большой поклонник марихуаны) и певица M.I.A (на чем сидит – сложно сказать). В Великобритании на массовую аудиторию по поводу опасности 5G и связи этой технологии с распространением коронавируса вещал конспиролог Дэвид Айк (то ли сумасшедший, то ли деньги на этом делает – я склоняюсь ко второй версии, или же монетизирует безумие, так тоже бывает), боксеры, некоторые звезды. Видео с этими интересными историями удалили с YouTube, но теории уже «пошли в народ». Наши тоже отметились – причем, как я уже написал выше, я не буду их имена озвучивать – мне их жалко, их вылечат, а история останется.

Конечно, федеральный канал должен следить за качеством своего контента. Откровенно дурачить людей псевдонаучными теориями нельзя. Наука, а за ней и правда, о которой так радеет Михалков, строится на доказанных фактах. А брать из интернета написанные школьниками старших классов теории, вставлять их в свою программу, и надиктовывать переводной текст – просто недостойно Никиты Михалкова. Прежде всего, ему надо уволить своих редакторов. Ну и потом подумать о том, что он уже не “правду” доносит народу, а полное мракобесие, и сам начинает верить в бездоказательные антинаучные теории. Так нельзя. В Бога можно веровать. В чипирование человечества Биллом Гейтсом веровать – это симптом шизофрении. Подозрения – озвучить можно на кухнях за “рюмкой чая”, а не по центральному ТВ, пожалуйста.

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