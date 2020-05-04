Ошиблись, потому что опоздали: европейцам стоило закрыть все раньше

04.05.2020, 4:18, Новости дня

С 4 мая дня европейские страны с разной скоростью смягчают ограничительные меры. Однако делается это крайне осторожно, ведь прирост больных до сих пор сохранятся — от 1 до 3% в день. При этом не исключена и вторая волна. Страхов много.

Дарио Парадизи, конечно, не открывает ресторан, даже не готовится. Это экскурсия для нас по прошлой жизни, к которой Италия вряд ли вернется. Эту съемку мы делаем 1 мая. Праздник.

Вторая фаза лишь анонсирована, никто не знает, откроются ли бары и рестораны 1 июня, но на пляжах раздвигают кабинки в надежде начать сезон..То же самое придется сделать и Дарио.

Рулетка, как и плексиглас, — символы выхода из карантина. Недостаточно расставить столы в шахматном порядке, выбросив половину. Даже между клиентами с посадкой на двоих нужно оставить два метра, чтобы не дотянуться, не чокнуться. В масках или нет — никто ничего не знает. Точно известно лишь то, что только на побережье Остии под Римом разорятся 4 из 10 ресторанов. Не откроются. Карантин "съел" половину годового дохода. Март, апрель, май — это самые горячие месяцы: свадьбы, причастия, крестины… Бизнес стонет, но критикует недостаточную решительность властей.

"Они ошиблись, потому что опоздали. Все нужно было закрывать гораздо раньше. Как минимум закрыть границы для всех", — уверен Дарио.

Новая жизнь начинается с 4 мая. Правительство разрешит открыть парки. И навестить родных. И все. Дальше две недели будут внимательно смотреть на цифры. "Если кривая заболеваемости поползет вверх, перекроем кран" — эту фразу премьер-министр Джузеппе Конте повторил три раза в ходе первой с момент начала эпидемии поездки на север, в Ломбардию.

Чтобы открыть все, нужно выйти на ноль новых случаев. Такое пока случилось лишь в Калабрии и Умбрии. Но правила, как и план выхода из карантина, для всех одинаковые – маски. Они появились. И, наконец, по вменяемой зафиксированной цене — 50 центов. Но их не напастись — маски солидарности, как и еду, горожане подвешивают в корзинах для нуждающихся. Автобусы не сняли кресла, но наклейки, где нельзя садиться, уже повесили. Таксисты ждут клиентов в машинах с обновленным дизайном.

Жить аккуратно, затаив дыхание, стране придется еще очень долго. Фаза №"2 не последняя. Италия закрыта на замок. И вряд ли откроется. Пока не случится чудо.

Научный парк AREA — стратегическое и секретное место. Здесь родилась надежда для Европы и, возможно, всего мира — вакцина. Опыты на животных прошли хорошо. Ее уже испытывают на добровольцах в Британии, в Оксфорде.

Новостей Из Оксфорда очень ждет Борис Джонсон — именно об этом, о вакцине, его первое после болезни выступление на людях. Страна не отменит карантин, пока это не будет безопасно.

"На следующей неделе мы представим всеобъемлющий план, чтобы перезапустить экономику, вернуть наших детей в школы и сады и обеспечить безопасность на рабочих местах, не прекращая борьбу с подавлением вируса", — сообщил Джонсон.

Испания радуется так, будто вирус исчез, но это всего лишь первая, хоть и символическая победа: на этой неделе выписали последних троих больных из полевого госпиталя в выставочном "Экспоцентре". Как и в Италии, единственное, что разрешат испанцам с 4 мая, джогинг и прогулки в парках.

Франция начнет выходить из карантина 11 мая и адаптируется: рестораны работают в режиме "еда на вынос".

"Мы сидим дома, едим дома, экономим на бензине и транспорте. Продукты стали дороже, но поскольку блюда мы готовим дома сами, конечный ценник не так высок", — рассказал повар одного из ресторанов.

Важным шагом для возвращения европейцев к нормальной жизни могут стать иммунные паспорта. Для тех, кто хочет выйти на работу, летать, отдыхать. Пока анализы на антитела делают выздоровевшим и выборочно, кто-то — добровольно в частных центрах. Медсестра спрашивает, не было ли рвоты, диареи в последние 14 дней, контактов с носителями коронавируса. Потом меряет температуру.

У меня взяли кровь из вены и 70 евро. Это очень точный анализ. Если антитела найдут, значит, я уже встречалась с коронавирусом и должна срочно предупредить моего участкового сдать тест, чтобы исключить то, что я все еще могу быть переносчиком.

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"Вести недели"