Под Кировом перевернулась лодка, утонули двое

04.05.2020, 4:18, Новости дня

На реке Чепца в Кировской области перевернулась лодка, в которой находились четыре человека. Двое- ребенок и взрослый — сразу утонули, еще двоих спасатели продолжают искать.

Как уточнили следователи, находившиеся в лодке мужчина, женщина и двое малолетних детей родственниками друг другу не были. Возбуждено уголовное дело, обстоятельства инцидента уточняются, передает "Интерфакс".