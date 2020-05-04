 

Под Кировом перевернулась лодка, утонули двое

04.05.2020, 4:18, Новости дня

На реке Чепца в Кировской области перевернулась лодка, в которой находились четыре человека. Двое- ребенок и взрослый — сразу утонули, еще двоих спасатели продолжают искать.

Как уточнили следователи, находившиеся в лодке мужчина, женщина и двое малолетних детей родственниками друг другу не были. Возбуждено уголовное дело, обстоятельства инцидента уточняются, передает "Интерфакс".



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