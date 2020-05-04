 

Бангладеш запускает швейное производство, несмотря на пандемию

04.05.2020, 4:18, Новости дня

Бангладеш вновь открывает свои швейные фабрики, поставляющие продукцию крупнейшим мировым брендам. Однако эксперты указывают на преждевременность этой попытки оживления экономики.

Страна является вторым по величине в мире экспортером одежды, чьи 4500 фабрик снабжают таких гигантов, как Walmart и Marks and Spencer. Власти Бангладеш отчитались о 6 000 случаев заражения на 170 млн человек населения. Однако критики открытия предприятий указывают на очень низкий уровень тестирования, а также на то, что большинство вспышек заболевания были зафиксированы именно в районах, где сосредоточены швейные фабрики – на окраине столицы страны.

Однако власти акцентируют внимание на том, что легкая промышленность – основа экономики Бангладеш. Швейная отрасли оценивается в $34 млрд, на ее долю приходится более 80% экспортной выручки страны и 13% ВВП. С марта, по данным Ассоциации производителей и экспортеров одежды Бангладеш, отрасль уже лишилась заказов на пошив одежды более чем на $3,5 млрд. Такие потери для Бангладеш могут быть более фатальными, чем пандемия, отмечают в Дакке.



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