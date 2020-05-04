 

Россия отреагировала на попытку вторжения колумбийских боевиков в Венесуэлу

04.05.2020, 4:08, Новости дня

Венесуэла, Колумбия и РФ прокомментировали попытку вторжения колумбийских боевиков в Боливарианскую Республику.

В воскресенье глава МВД Венесуэлы Нестор Ревероль сообщил о предотвращении властями морского вторжения колумбийских боевиков на быстроходных катерах. Председатель Национальной конституционной ассамблеи Диосдадо Кабельо заявил, что восемь нападавших убиты, двое задержаны, причем один из задержанных – агент управления по борьбе с наркотиками США, передает РИА «Новости».

Минобороны Венесуэлы подтвердило «абсолютную преданность» президенту Николасу Мадуро и заявило, что «все военные части находятся в состоянии боевой готовности». Как сообщили военные, у нападавших изъято оружие, часть которого использовалась при попытке госпереворота год назад.

МИД Колумбии отвергает обвинения и считает, что Колумбию хотят «вовлечь в спекулятивный заговор». Колумбия заявила, что руководство Венесуэлы пытается «отвлечь внимание от реальных проблем».

Посол РФ в Каракасе Сергей Мелик-Багдасаров, комментируя «очередную попытку нелегального ввоза на территорию Венесуэлы партии оружия», заявил, что это сделано для дестабилизации обстановки в Венесуэле, в приграничных районах которой «действуют специальные тренировочные военизированные лагеря». В них можно встретить и венесуэльских дезертиров, «подавшихся за обещанными 10 тыс. долларов». Но теперь их «вместо щедрой награды за предательство оперативно рекрутировали» и убедили «освобождать родину от диктатуры».

«Как у нас говорят: «За что боролись, на то и напоролись», – сказал посол, добавив, что «из таких вот наемников – продуктов фабрики террора и убийств, выпестованных при поддержке США со товарищи – и состоят боевые группы, одна из которых была сегодня обезврежена».

Напомним, США предложили план «перехода власти» в Венесуэле, который предусматривает создание временного правительства с представителями оппозиции и действующей власти. 



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